Presentato il contributo di accesso per Venezia al Bit di Milano

Il sindaco Brugnaro alla Bit di Milano presenta il contributo d’accesso: “Una sperimentazione per il bene stesso della città”

MILANO. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha portato avanti un importante annuncio durante la BIT di Milano: l’introduzione di un contributo d’accesso alla città.

Questa iniziativa, presentata in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, è stata spiegata come una sperimentazione volta a migliorare la gestione dei flussi turistici e a preservare l’unicità di Venezia.

Brugnaro ha enfatizzato l’importanza del rispetto per la città, dichiarando: “Venezia è luogo di tutta l’umanità, chi viene a visitarla deve rispettarla”. Questo auspicio sottolinea la delicatezza e l’importanza di preservare l’integrità di Venezia di fronte al crescente afflusso turistico.

Il contributo d’accesso sarà richiesto solo per 29 giorni nell’anno 2024, in date specifiche tra aprile e luglio. L’importo del contributo sarà di 5 euro al giorno, senza previste riduzioni o maggiorazioni in base al numero di visitatori. Sarà applicato esclusivamente alla Città antica di Venezia, escludendo le isole minori.

La riscossione del contributo avverrà attraverso una piattaforma online, gestita direttamente dal Comune di Venezia. Sarà richiesto a persone sopra i 14 anni, escluse specifiche categorie di residenti, lavoratori e altri soggetti. Sono previste esenzioni per varie categorie, inclusi residenti nella Regione Veneto e bambini fino ai 14 anni.

La conferenza è stata anche l’occasione per presentare un palinsesto di eventi pensati per tutto l’anno, celebrando il 700º anniversario della morte di Marco Polo. Questi eventi, che includono mostre, convegni e spettacoli, mirano a valorizzare il patrimonio storico-culturale di Venezia e a promuovere la città come destinazione turistica.

Il sindaco Brugnaro ha concluso ribadendo l’importanza del rispetto reciproco tra ospiti, cittadini e città, e ha suggerito che questa sperimentazione potrebbe essere adottata anche in altri luoghi del mondo. La città di Venezia, sempre in prima linea nell’interpretare le novità, dimostra così un impegno concreto per garantire un turismo sostenibile e rispettoso.

Informazioni

Sul portale https://cda.ve.it è presente una sezione sempre aggiornata delle FAQ.