Agosto è il mese delle giornate assolate, delle stelle cadenti e delle meritate vacanze. In mezzo a tutto questo, ecco arrivare il tanto atteso ponte di Ferragosto, un’occasione ideale per staccare la spina dalla routine e immergersi in un mondo di avventure e divertimento. Mentre molti si preparano per una breve fuga dalle città, c’è una varietà di attività coinvolgenti e piacevoli da scoprire durante questo lungo weekend.

I musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali – tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini – resteranno aperti nella date di lunedì 14 e martedì 15 agosto. Per l’occasione, alcuni istituti posticiperanno addirittura ad un altro giorno della settimana la chiusura prevista il lunedì o il martedì.

Sebbene quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite, come invece avviene ogni prima domenica del mese, il lungo elenco in continuo aggiornamento propone una nutrita varietà di siti e patrimoni della nostra Italia da esplorare.

Come infatti ha detto il Ministro della Culturra Gennaro Sangiuliano, il ponte di Ferragosto presenta “un’occasione straordinaria per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale nazionale anche nei luoghi di vacanza e nelle città d’arte”. E allora… Ferragosto al museo sia!