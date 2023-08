Pioggia di medaglie per lo Stilelibero Preganziol

Pioggia di medaglie per gli atleti dello Stilelibero Preganziol- Team Veneto ai campionati italiani di categoria.

ROMA – Gli atleti dello Stilibero Preganziol- Team Veneto, società associata alla Lisporteam360, conquistano cinque medaglie d’oro, una d’argento e cinque di bronzo ai campionati Italiani di nuoto per categorie svoltisi alle piscine del Foro Italico.

La stella della spedizione è Cristiana Stevanato, quindicenne di Trivignano ( Ve), con ben quattro ori ed un record Italiano nella staffetta 4 x 100 nella categoria junior. Ad accompagnare gli atleti il direttore tecnico Luca Lucchetta, l’allenatore Andrea Franconetti, ed il preparatore atletico Mattia Santi.

Queste le sue dichiarazioni: “Per quanto riguarda i miglioramenti rispetto a Riccione si tratta di un connubio di fattori, per il quale devo ringraziare tutto lo staff tecnico dello Stilelibero. In primis il mio allenatore Andrea Franconetti, sempre presente e attento ai dettagli tecnici da migliorare, Mattia Santi che si occupa con passione della mia preparazione atletica in palestra, Daniele Trevisan, il nostro prezioso Mental Coach, il prof. Francesco Cirrone, nutrizionista della squadra molto attento alle esigenze e caratteristiche di ogni atleta e Luca Lucchetta , stimatissimo direttore tecnico di Stilelibero. I miei genitori, fratelli e sorellina che mi supportano sempre, senza interferire nella mia preparazione e nel rapporto atleta-allenatore, per cui mi hanno trasmesso tanta gioia e serenità”.

Riepilogo risultati ai Campionati Italiani a Roma agosto 2023

1° Cristiana Stevanato 100 sl junior in 56.26

1° Cristiana Stevanato 50 sl junior in 25.62

1° Cristiana Stevanato staffetta 4 x100 sl junior con Emma Pasquetto, Elisabetta Baldin, Irene Burato. Record italiano in 3’49.17

1° Cristiana Stevanato staffetta 4 x 100 misti junior con Benedetta Boscaro, Irene Burato, Matilda Adda. In 4’16.03

1° Agata Maria Ambler ( 2001) nei senior 50 m. stile libero con il tempo di 25.45

2° Emma Scomparin e Anna Porcari staffetta 4 x 100 sl cadette con Aurora Masetto, e Martina Favero.

3° Federico Mao e Simone Silveri staffetta 4×100 junior con Giovanni Cavalletto e Andrea Finotto.

3° Agata Maria Ambler nei 100 sl senior con il tempo di 56.56 superata dalla Menicucci e dalla Rombaldoni.

3° Francesco Ceolin ( 2008) nella staffetta 4 x 100 ragazzi con De Zuanni, Turcato, Sgarbossa ,

3° Francesco Ceolin con la 4 x 200 ragazzi con Sgarbossa, Turcato, Bonetto. Ceolin

3° Federico Mao e Simone Silveri nei 4 x 200 sl junior con Matteo Bozzo, Andrea Finotto.

4° Anna Porcari nei 4 x 100 misti con Martina Zanet, Giulia Plaladin e Aurora Masetto.

5° Anna Porcari cadetti 100 farfalla 1.00.86

5° Federico Moro ( 2007) quinto posto nella finale B dei 100 dorso ragazzi

5° Cristiana Stevanato 4 x 200 sl con Irene Burato, Elisabetta Baldin, Desiree Sartore.

6° Federico Moro nella finale B dei 200 dorso ragazzi

6° Marco Turco Bovolenta 4x 100 misti cadetti con Foglia, Soccal, Toniolo 3’51.01

6° Emma Scomparin cadette 50 dorso

7° Federico Mao juniores 200 sl 1’52,43

7° 4x 100 misti junior Simone Silveri, Andrea Finotto, Federico Mao, Ettore Miotti. 3’52.71

8° Francesco Ceolin nella finale B dei 50 sl

9° Francesco Ceolin nella finale A dei 100 sl ragazzi con il tempo di 52.81

10° Marco Turco Bovolenta 50 rana cadetti