Auguri Vittoria!

L’assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio, si è recata al Centro Servizi San Giobbe per portare gli auguri del Comune di Venezia alla signora Vittoria Tenderini che ha compiuto 100 anni. Erano presenti, tra gli altri, i consiglieri comunali, Aldo Reato e Francesca Rogliani.

Venezia – “La sua è stata una vita straordinaria con la quale ha dato tanto a tutti i suoi cari. Ha seminato bene e per tutti noi amministratori è fonte di ispirazione: lo dico davvero con il cuore”. Sono le parole dell’assessore Laura Besio che ha festeggiato recentemente il compleanno centenario di Vittoria Tenderini.

Vittoria Tenderini è nata a Venezia; il padre Luigi era ragioniere e la madre Regina aveva interrotto gli studi dopo aver terminato l’allora “sesta classe”. Primogenita di 4 figli, dopo Vittoria sono nati i fratelli Piero, Antonio e Anna.

Vittoria ha frequentato le scuole elementari Gabelli al Lido di Venezia e ha proseguito gli studi magistrali all’Istituto Tommaseo.

Si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Benedetto Marcello e ha anche frequentato per un paio di anni la Facoltà di Lingue all’Università Ca’ Foscari con magistero in francese.

Inusuale all’epoca, per una donna, aver proseguito gli studi fino all’università e così, ad una festa Vittoria conobbe il marito Carmine e alla fine scelse la strada di moglie e madre di ben 5 figli ! Ora Vittoria ha anche 4 nipoti e 6 pronipoti.

Gli ospiti e il personale del Centro San Giobbe di Venezia, hanno dedicato alla signora Tenderini questo messaggio: “Cara Vittoria lei ci insegna il profumo della gentilezza, la meraviglia della generosità, il colore della tenacia. Tantissimi auguri per questo splendido traguardo”.