Al Centro Commerciale Panorama di Villorba questo fine settimana sono protagonisti gli amici a 4 zampe

Treviso Villorba – Grazie al coinvolgimento e alla collaborazione delle associazioni e delle scuole cinofile del territorio, questo fine settimana è all’insegna del divertimento, con giochi, show cooking e una sfilata cinofila dedicati ai cani e ai loro padroni.

In più per i più piccoli ci sono invece i laboratori per imparare a prendersi cura dei propri animali domestici con la pet foodblogger Cheffa Dog.

Al Centro Commerciale Panorama di Castrette di Villorba (Treviso) sono protagonisti gli amici a quattro zampe con l’evento Zoomunity Dog Show. Sono presenti le associazioni del territorio presenti: il Centro Cinofili Amici del Cane Ranch Pet Therapy, AIL ‘Ospedale Ca’ Foncello, la Scuola Italiana Cani Salvataggio Sezione Veneto, la Artemis Ambulanza Veterinaria ODV, la Scuola Cinofila La Luna Nuova ASD (solo domenica), il Doggy Park Villorba (solo sabato), il Centro Cinofilo Clap & Bau (solo sabato), il veterinario Michela Sartor, Pet Grooming School Treviso (solo domenica).

Ieri si è svolto il goloso show cooking con degustazione di ricette dog friendly in compagnia di Cheffa Dog, alias Sonia Orlandi, pet foodblogger che ha unito le sue due grandi passioni, la cucina e gli animali. É seguito, il Baby Lab “Mani in pasta” per imparare a preparare deliziosi biscotti per gli amici a quattro zampe.

Programma Dog Show da Panorama

Domenica 5 maggio alle 12.00 si rinnova l’appuntamento con i Baby Lab “Mani in pasta”, mentre alle 16.00 andrà in scena la divertente “Caccia al Tesoro” con la dog trainer Barbara Basso, addestratrice cinofila e volto televisivo: la squadra composta dal proprietario ed il suo cane, avrà un tempo limitato per cercare nel ring il maggior numero di biscottini nascosti.

In conclusione, alle 16.30, partirà l’attesa sfilata cinofila, alla quale partecipare con il proprio cane (è prevista iscrizione e sarà necessario passare al desk dedicato almeno 30 minuti prima dell’evento per ritirare il pettorale).

Prenotazioni: inviando un messaggio Whatsapp al numero 345 78 74 286 o accedendo al sito bit.ly/ZoomunityDogShow Info: sul sito https://www.centrocommercialepanoramavillorba.it/