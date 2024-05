Scamarcio e i “Sei fratelli“

Un padre che muore, un eredità e sei fratelli. Questo è il plateau che il regista Simone Godano prepara per affrontare una storia che parla di famiglia e cocci, da rinsaldare ammortizzando conflittualità e rancori.

Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia interpretati da Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Valentina Bellè, Claire Romain e Maty Galey rappresentano un bellissimo casting per caratterizzare un melting pot che volteggia nella trama con spiccata personalità, adagiando ossessioni e tic, diversità e affanni, al pari di un Joele Dix ispiratissimo nei panni del padre e capo famiglia Manfredi Alicante.

La famiglia che più si allarga e più si allontana e può anche andar bene così, salvo poi ritrovarsi tutti insieme appassionatamente per una settimana gioco forza a Bordeaux, dove rilanciando le più differenti personalità bisogna coabitare per dipanare una matassa, l’eredità del padre appunto.

Uomo libero e disincantato che nella busta che il notaio apre rilascia un debito molto cospicuo in contrapposizione ad un allevamento di ostriche e perle. E qui la disparità appare subito evidente.

Su questo sabbioso crinale si muove il circuito tortuoso del film che ha il grande pregio di scavare nella profonda differenza dei componenti della famiglia fino quasi a scarnificare il loro presente, in nome di un passato dove ognuno vanta e svela il suo segreto.

La trasversalità dei fratelli rende l’opera di Simone Godano, al quarto film, godibilissima, aggrappata alla sua narrativa coerente, che non rinuncia ad evidenziare appieno le pieghe strutturali di una famiglia lontana, riavvicinata solo per cause di forze maggiore.

Quelle cause che, riunendo intorno al “focolare notarile“ i sei fratelli rivelano verità e vita vissuta, che altrimenti sarebbero rimaste remote e inviolate.

Intravisti per voi di Mauro Lama