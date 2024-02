Dimissioni del professor Palù

Il Presidente dell’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù ha rassegnato le dimissioni. Era da poco stato riconfermato alla presidenza.

Roma – “Vi comunico, dopo un’attenta meditazione – scrive Giorgio Palù in una lettera rivolta al CdA dell’Aifa – che la mancata sintonia col Ministro, e l’assenza di risposte dal Governo, mi costringono a dare le dimissioni da Presidente di Aifa”. Questo è quanto si legge nella lettera riportata dall’Ansa questa mattina.

“La non retribuzione dell’incarico non mi preoccupa di certo. Considerandomi al servizio della res publica, ho infatti già svolto per tre anni le funzioni di Presidente di Aifa senza ricevere alcun compenso né gettone di presenza. Ho anche rifiutato di essere titolare di carta di credito dell’Ente” scrive Palù. “Mi sorprende invece la disparità di trattamento rispetto ad altri Presidenti di Ente pubblico in pensione. Questi beneficiano della legge 24 gennaio 1978 n.14, che nel mio caso, ancora una volta, non trova applicazione”. Aggiunge il professor Palù nella sua lettera di dimissioni. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/02/22/giorgio-palu-si-e-dimesso-dalla-presidenza-dellaifa_05c8b74d-fd04-47d9-85d9-4332e9b7b1fe.html#:~:text=%22Vi%20comunico%2C%20dopo%20un’,di%20Aifa%20hic%20et%20immediate%22.

Le dimissioni del dottor Palù sembrano essere immediate.

Durante la pandemia

Nei lunghi mesi della pandemia da Covid19, il dottor Palù è stato molte volte presente alle conferenze stampa quotidiane del Presidente Zaia. Si svolgevano a Marghera, presso la sede della Protezione Civile e Palù ha, durante quei lunghi mesi, tenuto ai giornalisti delle vere e proprie “lezioni di virus”. In particolare, il virologo prof. Giorgio Palù, ospite a dicembre 2020, aveva parlato di quella che sarebbe stata la prossima vaccinazione di massa, anti Covid.

“Sia il vaccino della Pfizer, sia quello di Moderna garantiscono una immunità completa” aveva detto. E poi, parlando della allora variante inglese: “C’è un allarme eccessivo rispetto l’ultima variante del virus che peraltro ormai risulta diffusa in Inghilterra, Sudafrica, Olanda, Danimarca ma anche in Italia”.

Il Professor Giorgio Palù, 75 anni portati benissimo, è padovano.