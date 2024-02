Lavoro, al via percorsi gratuiti per occupati e disoccupati

Obiettivo dei percorsi gratuiti è favorire una maggiore partecipazione delle donne al lavoro e un più ampio accesso ai ruoli dirigenziali della società, in un’ottica di pari opportunità.

ZERO BRANCO (TV) – Percorsi gratuiti, rivolti a donne e uomini, per diffondere la cultura della parità di genere e promuovere lo sviluppo del concetto di leadership allargata. Sono queste le caratteristiche di “Io porto parità”, un doppio ciclo di incontri di formazione al via in queste settimane, online e in presenza.

A Zero Branco (TV), presso la Sala Consiliare, prenderanno il via il prossimo 28 febbraio i corsi in presenza destinati a persone disoccupate o inattive. Il corso, di 24 ore complessive, tratterà il tema “Comunicazione personale e leadership: presentarsi nel mondo del lavoro”.

Si terranno invece online, a partire dal 5 marzo, i corsi da 20 ore totali per persone occupate sul tema “Mindfulness e intelligenza emotiva per lo sviluppo della leadership”. Anche per questo corso si invita a far riferimento al calendario disponibile in locandina.

Per informazioni, dettagli e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] o chiamare il 389 0747861.