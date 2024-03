Al via la 26esima edizione della mostra in piazza Brescia dedicata agli animali di sculture, letteratura e dipinti. Scultori all’opera dal 18 aprile, il 3 maggio l’inaugurazione

Jesolo – Torna la grande mostra di sculture di sabbia in piazza Brescia. L’amministrazione comunale ha definito il periodo di durata dell’esposizione e il tema che caratterizzerà la mostra, giunta quest’anno alla sua 26esima edizione.

“Creature nell’arte”

Il cuore di Jesolo diventerà il rifugio delle “Creature nell’arte”, questo il titolo scelto per l’esposizione. Le opere di sabbia rappresenteranno gli animali nella storia dell’arte: dai dipinti rupestri al surrealismo, in ogni periodo e in ogni cultura, l’essere umano ha interpretato e rappresentato gli animali in modi unici, occupando un ruolo significativo nella storia dell’arte e nella letteratura. I migliori artisti internazionali si cimenteranno liberamente nella realizzazione di 6 imponenti opere scultoree di rena, in mostra a Jesolo per tutta l’estate 2024.

Il VIA per gli artisti

Gli artisti inizieranno a scolpire il 18 aprile e concluderanno i lavori il primo maggio. Il 3 maggio verrà inaugurata la mostra che sarà visitabile fino al 29 settembre.

"Quest'anno abbiamo scelto un tema che se da una parte metterà gli artisti nelle condizioni migliori per esprimersi ai massimi livelli dal punto di vista tecnico, dall'altro concederà loro ampia libertà di interpretazione alimentando lo spirito creativo – dichiara l'assessore al turismo della Città di Jesolo, Alberto Maschio -. Siamo convinti che questa scelta libererà tutto il potenziale delle sculture rendendo così la mostra ancora migliore dal punto di vista qualitativo".