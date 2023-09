Jesolo: Città da vivere tutto l’anno

Prorogata l’esposizione delle sculture di sabbia fino a metà ottobre. L’assessore Maschio: “Occasione per animare la piazza e risparmio in vista dello Jesolo Sand Nativity”.

Jesolo – Una città di mare a vocazione annuale, è questo l’obiettivo che sta perseguendo l’amministrazione comunale con la decisione di prorogare la durata della mostra di sculture di sabbia fino a metà ottobre. L’esposizione, arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione e dedicata all’Arte Contemporanea, avrebbe dovuto chiudere i battenti lo scorso 24 settembre tuttavia, dato il successo e gli importanti flussi turistici ancora registrati in città, la giunta comunale ha definito una nuova scadenza: il 15 ottobre. La data scelta anticipa di qualche giorno l’avvio dei lavori per l’allestimento dello Jesolo Sand Nativity che, come nel 2022, prenderà forma alle spalle di piazza Brescia, nell’area parcheggio prossima alla Casa del Turismo e al Palazzo del Turismo.

“La decisione ci consente di tenere insieme due interessi della città – dichiara l’assessore al turismo, Alberto Maschio – da un lato animiamo la piazza in un periodo di meteo ancora favorevole e dall’altro abbiamo la continuità di diversi eventi al Palazzo del Turismo, in linea con l’impegno a trasformare Jesolo in una città viva tutto l’anno. Inoltre stiamo continuando a registrare l’arrivo di ospiti che in più occasioni hanno dimostrato di apprezzare la mostra. Così evitiamo anche di affrontare l’impegno derivante dal dismettere un cantiere a cui dopo sarebbe seguita l’apertura di un altro, quello dello Jesolo Sand Nativity. La sabbia utilizzata per creare le opere è infatti la stessa”.