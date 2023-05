Conegliano per la sesta volta è campione d’Italia

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano per la sesta volta (quinta consecutiva) è campione d’Italia grazie alla vittoria in gara 5 contro Vero Volley Milano

VILLORBA(TV) – Una stagione vincente e senza fine per le atlete della Prosecco Doc Imoco volley Conegliano. Alla 51^ partita stagionale (con solo 4 sconfitte, di cui 2 in finale scudetto) le Pantere si giocano in un Palaverde, come di consueto Sold Out, lo scudetto numero 78 del Volley femminile.

Non era semplice, dopo aver rivoluzionato così tanto la squadra, rimanere ai livelli degli scorsi anni. Eppure dopo la vittoria di Supercoppa, Mondiale e Coppa Italia (sempre con Milano) ecco le pantere alla loro sesta finale scudetto consecutiva.

Dopo i brividi a fior di pelle per per l’inno nazionale cantato dal tenore della Fenice Domenico Altobelli, il sestetto di Coach Santarelli parte subito sotto con Milano guidata da una Thompson tornata su ottimi livelli (ben 11 punti nel primo set). Nonostante un mini break di 4-0 prima con Fahr e poi con Haak che le riavvicinano (15-18), le milanesi si impongono 23-25 e vincono il primo set dopo che Conegliano annulla ben cinque set point.

Il secondo parte sempre con Milano avanti guidate dall’ex Miriam Sylla. Per la prima volta Haak porta in vantaggio Conegliano 6-5, ma Thompson riporta il punteggio sul 7-10. Si prosegue punto su punto fino all’ingresso di Alexa Gray (fino a qui impiegata pochissimo in stagione). Si va sul 21-21, la tensione è alle stelle, Milano torna avanti, la neo entrata canadese piazza il suo settimo punto (85% in attacco, 1 muro nel set con ricezione sopra il 65%) e riporta il Match in parità con il 26-24 finale.

Conegliano vola sulle ali dell’entusiasmo guidata sempre dalla Gray riconfermata anche nel sestetto del terzo set. Anche le compagne ritrovano i loro ritmi abituali, Haak con 8 punti nel set con il 66%, altri 6 della canadese, 3 muri di Fahr e il terzo set si chiude 25-17.

Il quarto set è quasi solo per le pantere che dilagano non sbagliando quasi più nulla. Ormai tutto il Palaverde è in festa già con il punteggio di 21-13.

Conegliano è campione per la sesta volta, la quinta consecutiva.

Queste le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia:

“Sei scudetti negli ultimi sette anni, dei quali cinque consecutivi, più altri trofei di vario genere. Le ragazze della Prosecco Doc Imoco Conegliano hanno da tempo fatto la storia del volley femminile italiano. Ora sono entrate in una vera epopea. Complimenti alla società, allo staff tecnico, e a queste meravigliose “pantere” che hanno sferrato l’ennesima zampata, forse la più difficile di sempre contro un avversario, il Vero Volley Milano, che non ha mai mollato. Ne sono uscite una serie scudetto e una quinta partita entusiasmanti”.

“Con la partenza per la Turchia della Egonu – aggiunge il Governatore – qualcuno aveva ipotizzato un indebolimento delle campionesse. Sbagliato. Grazie a uno scouting societario perfetto, campionesse come Egonu, Sylla e Folie sono state rimpiazzate da giocatrici altrettanto competitive, come la stellina Haak e come la Gray, ultima sorpresa dell’ultima gara, lanciata da Santarelli in campo quando l’ago della bilancia pendeva verso Milano e miglior giocatrice del match”.

“Questa società e questa squadra – conclude il Presidente del Veneto – hanno costruito un sistema di gestione unico, con un forte legame con il territorio, un gran lavoro sul vivaio, il coinvolgimento della cifra record di 250 sponsor e il Palaverde sempre riempito fino all’ultimo posto da tifosi e appassionati. Concludo con un complimento speciale al Presidente Garbellotto e allo staff dirigenziale, capaci di pilotare la società tra novità e cambiamenti, tranne uno: che vincono sempre loro, come prima, più di prima”.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VERO VOLLEY MILANO 3-1

(23-25,26-24,25-17,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 1, Haak 25, Plummer 9, Robinson Cook 5, Fahr 12, Lubian 8, De Gennaro, Squarcini , Gennari, De Kruijf , Gray 25, Carraro ne, Pericati , Bardaro ne. All. Santarelli

Vero Volley: Orro , Thompson 32, Larson 9, Sylla 4, Folie 9, Stevanovic 4, Parrocchiale, Davyskiba, Begic , Rettke, Negretti ne, Stysiak, Candi , Allard ne. All. Gaspari

Arbitri: Cesare e Pozzato

Spettatori: 5344 (tutto esaurito)

Durata set: 31′,32′

Note: errori battuta Co 8, Mi 5; Aces: 2-3 ; Muri: 13-11

MVP: Gray