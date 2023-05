Che tempo che Fa (zio)

La cronaca di una dipartita annunciata, evocata, benvoluta e desiderata da molti, si materializza con il divorzio dopo ben 40 anni di Rai, che non è propriamente uno stage.

Fabio Agostino Francesco Fazio lascia la Rai per passare a Discovery non senza qualche strascico polemico ma era ampiamente previsto anche questo: “Continuerò il mio lavoro altrove e come ogni inizio sarà un’opportunità per inventare cose nuove e nel tempo tentare nuove strade. Come si sa è cambiata la narrazione. Ma la narrazione un professionista se la scrive da solo, col proprio lavoro e con il proprio curriculum. Non si può far parte di una narrazione altrui, tanto più se per altrui si intende la politica di chi ha vinto in quel momento“ .

Queste considerazioni fatte da Fazio, tra molte altre, divampano contro la politica anche se pur volando gli stracci la rivendicazione porta in dote moltissima lucidità e “Nessun vittimismo e nessun martirologio: detesto entrambe le forme di autocommiserazione“, come si è affrettato a puntualizzare.

Pettegolezzi e cachet troppo ampi rimproverati da taluni ma in contrapposizione share altissimi e un programma di vero culto che costava eccome ma era ampiamente ripagato dalla pubblicità e da ospiti di infinito spessore.

E mentre si apre la caccia al successore ecco che si profilano i primi nomi da Giletti a Bonolis ma è solo la prima ridda di ipotesi, un impeto che la Rai ora dovrà gestire e non sarà facile.

“Che tempo che fa” sembra francamente irripetibile e toccherà ai vertici di Viale Mazzini misurarsi su di un cambio in corsa forse già in agenda ma sicuramente ricco di insidie.

Instacult di Mauro Lama

Credit Photo by. – L’Avvenire