Cinema in abbazia nelle sere d’estate

La kermesse si concluderà il 6 settembre

MOGLIANO VENETO (TV) – Saranno le anteprime di “Il maestro che promise il mare” (venerdì 2 agosto alle 21:15) e l’attesissimo “Cattivissimo me 4” (mercoledì 7 agosto ore 21.15) a inaugurare la rassegna “In Abbazia Cinema! edizione 2024”.

La lunga kermesse è organizzata dal Cinema Busan e avrà luogo nella suggestiva location del Chiostro Benedettino dell’abbazia di Mogliano Veneto (in Via Don Bosco, 74).

Candidato a 5 premi Goya, “Il maestro che promise il mare” racconta la storia del maestro Antoni Benaiges, che nel 1935 accetta l’incarico come insegnante in un piccolo villaggio nella provincia di Burgos, in Spagna. Qui il giovane maestro instaura un intenso legame con i suoi studenti, ai quali fa una promessa: portarli a vedere il mare per la prima volta nella loro vita. Tuttavia i metodi di insegnamento innovativi del maestro non incontrano il consenso del governo di allora, che inizia una dura opposizione nei confronti dell’insegnante e dei suoi ideali. 75 anni dopo, la nipote di uno di quegli alunni, ricostruisce la meravigliosa storia vera nascosta dietro la promessa del maestro. Una storia di coraggio, dedizione e resistenza che restare rimanere sepolta dalle ombre del regime franchista.

“Cattivissimo me 4”, Gru e Lucy e le loro figlie – Margo, Edith e Agnes – accolgono un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., deciso a far disperare suo padre.

Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal e la fidanzata, la femme fatale Valentina, per cui la famiglia sarà costretta alla fuga Nel frattempo anche i Minions sono stati reclutati per una nuova missione ad alto rischio.



“In Abbazia Cinema!”: i film di luglio e agosto

Farà seguito, a queste due prime proiezioni cinematografiche, una nutrita rassegna che si concluderà il 6 settembre.

La programmazione aggiornata è disponibile su www.cinemabusan.it, ecco intanto le pellicole in programma fino al prossimo 6 agosto:

• Lun 29 luglio ore 21:30 THE HOLDHOVERS – LEZIONI DI VITA

• Mar 30 luglio ore 21:30 UN MONDO A PARTE

• Mer 31 luglio ore 21:30 LE MIE RAGAZZE DI CARTA (film girato a Mogliano Veneto)

• Gio 1 agosto ore 21:15 INSIDE OUT 2

• Ven 2 agosto ore 21:15 IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE (ANTEPRIMA)

• Lun 5 agosto ore 21:15 INSIDE OUT 2

• Mar 6 agosto ore 21:15 FUGA IN NORMANDIA

• Mer 7 agosto ore 21:15 CATTIVISSIMO ME 4 (ANTEPRIMA)



Film a € 3,50: dove acquistare i biglietti

“In Abbazia Cinema!” aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” che per tutta la stagione estiva proporrà agli spettatori il biglietto dei film italiani ed europei al prezzo scontato di € 3,50.

I biglietti possono essere acquistati online senza costi di prevendita su cinemabusan.it oppure presso la biglietteria del chiostro (aperta tutti i giorni di spettacolo, a partire da 45 minuti prima dell’inizio delle proiezioni cinematografiche).