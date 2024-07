Proseguono i lavori allo Stadio “Pier Luigi Penzo”

Il Vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello in visita allo Stadio comunale “Pier Luigi Penzo” per valutare i lavori di adeguamento agli standard della Serie A

VENEZIA – Il Vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello ha recentemente effettuato una visita allo Stadio comunale “Pier Luigi Penzo” per osservare l’avanzamento dei lavori di adeguamento della struttura agli standard della Serie A. Questo intervento è di fondamentale importanza per garantire che il Venezia Football Club possa disputare regolarmente le partite del Campionato di Serie A nella propria città.

Gli standard per la serie A

L’opera di adeguamento prevede l’aggiunta di 800 posti nelle tribune “curva sud” e “curva nord local”, l’installazione di nuovi servizi igienici, la sistemazione dei divisori con la “curva ospiti” e la riorganizzazione di parte degli accessi nella zona nord dello stadio. Questi miglioramenti sono finanziati interamente dal Venezia Football Club e sono progettati per migliorare l’esperienza degli spettatori e garantire la conformità agli standard richiesti per le competizioni di alto livello.

Durante la visita erano presenti anche i tecnici del Comune di Venezia, Marco Mastroianni e Marco Buranelli, insieme a Gianluca Santaniello e Franco Pasqualato del Venezia Fc e all’architetto incaricato dei lavori, Renzo Rolani. Il gruppo ha ispezionato i progressi dei lavori e discusso i prossimi passi necessari per completare l’adeguamento.

Tomaello ha espresso grande soddisfazione per la rapidità e l’efficienza con cui il team arancioneroverde sta portando avanti l’ampliamento. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra il club e gli uffici comunali, una sinergia che ha permesso di avanzare rapidamente nel progetto. “Sono molto contento di vedere come il Venezia Fc e i nostri tecnici comunali stiano lavorando fianco a fianco per migliorare una struttura così importante per la città. Questo progetto non solo ci permetterà di ospitare partite di Serie A, ma anche di offrire ai tifosi un’esperienza migliore e più sicura.”

I lavori, una volta completati, non solo renderanno lo Stadio “Pier Luigi Penzo” conforme agli standard della Serie A, ma contribuiranno anche a rafforzare il legame tra la squadra e la comunità, offrendo un impianto moderno e accogliente per tutti i sostenitori del Venezia Football Club.