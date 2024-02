Chioggia: incendio in un’abitazione, morta una persona

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 23:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Priula a Chioggia, per un incendio in un’abitazione. E’ stata trovata all’interno una persona deceduta.

Chioggia – Questa notte, a dare l’allarme per il vasto incendio che stava divampando, sono stati i vicini di casa. I pompieri sono prontamente accorsi dai distaccamenti di Cavarzere, Piove di Sacco e Mestre con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e 19 operatori. A coadiuvare il gruppo, il funzionario di guardia e il capo servizio. Le squadre, entrate all’interno dell’abitazione dotate di autorespiratori, hanno rinvenuto durante le operazioni di spegnimento il corpo privo di vita di una persona. Si presume si tratti del proprietario dell’immobile che risulta intestato ad un 66enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del Suem.

Le squadre hanno completamente spento l’incendio, che ha riguardato solo il piano terra della casa disposta su due livelli. Il corpo è stato rimosso e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È successo in località Priula 55 a Chioggia dove le squadre hanno lavorato tutta la notte per arginare il rogo e impedire la distruzione dell’intero stabile.

I pompieri al lavoro, la scorsa notte a Chioggia

Il corpo dell’anziano è stato trovato al piano terra dell’abitazione, che è distribuita su due livelli, a quanto pare già carbonizzato. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Intanto, l’abitazione è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 5 di questa mattina, venerdì 2 febbraio.