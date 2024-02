Gruppi turistici con guide, il Consiglio comunale approva la modifica del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana

VENEZIA – Il Consiglio comunale di Venezia ha recentemente approvato una significativa modifica al regolamento di Polizia e sicurezza urbana, focalizzata sul controllo e la gestione dei gruppi turistici che visitano il centro storico della città e le isole di Murano, Burano e Torcello. Questa decisione, motivata dalla necessità di preservare il patrimonio culturale e garantire la sicurezza pubblica, prevede una serie di limitazioni e nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire dall’1 agosto 2024.

Le modifiche del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana

La delibera in questione stabilisce chiaramente che i gruppi turistici non potranno superare le 25 persone, rappresentando la metà dei passeggeri di un tipico pullman turistico. Da notare che i bambini fino a due anni d’età non saranno inclusi nel conteggio. Questa misura mira a controllare il flusso di visitatori nei luoghi più sensibili, preservando così l’esperienza autentica e minimizzando l’impatto negativo sulla vita quotidiana dei residenti.

Un’altra disposizione di rilievo è il divieto assoluto dell’uso di altoparlanti che possano causare confusione o disturbo. Questo intervento mira a migliorare la qualità della visita turistica, garantendo un’esperienza più tranquilla e rispettosa dell’ambiente circostante.

L’aggiornamento del regolamento si concentra anche sull’introduzione di un nuovo articolo dedicato a regolare le modalità di conduzione delle visite guidate per i gruppi. Questo articolo è stato progettato considerando attentamente le esigenze dei residenti e la promozione della mobilità pedonale. Un obiettivo chiave è anche contrastare il fenomeno dell’esercizio abusivo delle professioni turistiche, contribuendo a preservare l’autenticità dell’esperienza turistica veneziana.

Il nuovo regolamento stabilisce chiaramente che i gruppi non potranno sostare in luoghi che ostacolano la circolazione pedonale, soprattutto sui ponti e sulle rampe di accesso ad essi, riservate ai portatori di handicap. Nel caso in cui più gruppi si trovino nello stesso luogo contemporaneamente, le guide e/o accompagnatori sono tenuti a garantire una distanza sufficiente tra i gruppi per evitare intralci.

E’ importante notare che questa limitazione non si applica ai gruppi formati da studenti, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio d’istruzione. Inoltre, è consentito il transito senza restrizioni durante le operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi terrestri e nautici, così come nel caso di informazioni fornite all’interno degli stessi.