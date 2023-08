Borse di studio agli studenti più brillanti

Fino a 300 euro ai trevigiani diplomati con il massimo dei voti delle scuole medie e superiori

TREVISO – Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale del capoluogo della Marca sostiene gli studenti trevigiani meritevoli delle scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e non statali (anche fuori comune) attraverso l’erogazione di borse di studio.

La ricompensa riguarda i giovani che, al termine dell’anno scolastico 2022-2023, hanno ottenuto la votazione di 10/10 e 10/10 lode per le scuole secondarie di 1° grado e di 100/100 e 100/100 lode per le scuole secondarie di 2° grado.

«Vogliamo incentivare i giovani a proseguire il proprio percorso di studi con la stessa costanza e determinazione, oltre a riconoscerne il merito» afferma l’assessore all’Istruzione del Comune di Treviso, Gloria Sernagiotto, che crede fortemente nell’importanza delle borse di studio «poiché rappresentano un riconoscimento all’impegno, alla volontà di approfondire e alla curiosità di questi ragazzi che sono un vero e proprio modello positivo per i coetanei».

Nello specifico, verranno erogati 150 euro a favore degli studenti licenziati (che ne faranno richiesta) dalla scuola secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2022/2023 con votazione finale pari a 10/10, e 200 euro per i 10 e lode. Per quanto riguarda le scuole superiori, le borse di studio raggiungeranno i 250 euro per gli studenti diplomati con 100/100, e 300 per i 100 e lode.

Il termine per l’inoltro della domanda (da mandare esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected]) è fissato per il 2 ottobre 2023.

Gli attestati sarranno consegnati durante una cerimonia pubblica che si terrà a dicembre al Salone di Palazzo dei Trecento.