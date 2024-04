Bibione, il risveglio del turismo sul litorale adriatico

Bibione si conferma una destinazione turistica di eccellenza sulla costa adriatica, offrendo una combinazione unica di bellezza naturale, relax e divertimento.

BIBIONE – Con l’arrivo della primavera, si spalancano le porte della stagione turistica. Tra le località nascoste dell’incantevole litorale adriatico, si distingue Bibione.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Gianni Carrer, proprietario del Bibione Palace SPA Hotel****s, che ci ha raccontato una giornata tipo in questa splendida struttura ricettiva.

Guarda il video su YouTube.

Il risveglio mattutino a Bibione è una sinfonia di colori e profumi, con il sole che lentamente si alza sull’orizzonte e il suono rilassante delle onde che accarezzano la spiaggia blu. La giornata inizia con una colazione gourmet, preparata con ingredienti freschi e locali.

Dopo aver fatto il pieno di energie, i visitatori possono dedicarsi ad una vasta gamma di attività all’aperto. Bibione offre infatti spiagge di sabbia dorata, perfette per rilassarsi al sole o per praticare sport acquatici come la barca a vela. In alternativa, i turisti possono esplorare la natura incontaminata della zona, attraverso escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri costieri, che offrono panorami mozzafiato sulla laguna.

Nel pomeriggio, il Bibione Palace SPA Hotel****s diventa il rifugio ideale per chi cerca relax e benessere. Il suo centro benessere offre trattamenti rigeneranti, dai massaggi rilassanti alle cure termali, per coccolare mente e corpo. Gli ospiti possono anche rilassarsi nella piscina interna o all’aperto, godendo della tranquillità e del lusso che caratterizzano questa struttura esclusiva.

L’imbrunire dà inizio ad un’esperienza culinaria indimenticabile, con piatti tradizionali della cucina veneta e specialità a base di pesce (o di asparagi, in questo periodo). Dopo cena, i visitatori possono passeggiare lungo il lungomare illuminato o salire nello Skybar con vista mare per sorseggiare un cocktail e respirare l’aria fresca di questa località balneare tutta da amare.