Il CT Raineri ha diramato la lista con le XV anti Francia. Domenica a Parigi il terzo incontro della Guinness Women’s Six Nations.

PARIGI – Le azzurre del Ct Raineri sono pronte a tornare in campo dopo la settimana di pausa post storica vittoria a Dublino. Per la terza giornata del Guinness Women’s Six Nations, l’Italia Femminile partirà in giornata alla volta di Parigi, dove domenica 14 aprile, con kickoff alle 13:30 affronterà la Francia. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su Sky Sport e diretta streaming in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport.

Raineri conferma la linea dei trequarti e ridisegna la mischia, al netto anche delle assenze di Sgorbini e Turani, uscite anzitempo durante la partita con l’Irlanda all’RDS Arena.

Vista l’indisponibilità di Elisa Giordano che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dall’infortunio al muscolo gastrocnemio, sarà Sofia Stefan la capitana della squadra, celebrando così la presenza numero 85 con la maglia Azzurra.

Le XV anti Francia

Qui di seguito la formazione dell’Italia:



15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 30 caps)

14. Aura MUZZO (Villorba Rugby, 42 caps)

13. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 72 caps)

12. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 23 caps)

10. Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 48 caps)

9. Sofia STEFAN (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 84 caps)

8. Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 58 caps)

7. Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 48 caps)

6. Sara TOUNESI (Sale Sharks, 37 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 52 caps)

3. Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 20 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 23 caps)

1. Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 27 caps)



a disposizione

16. Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 9 caps)

17. Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 9 caps)

18. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 97 caps)

19. Alessia PILANI (Rugby Colorno, 6 caps)

20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

21. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 7 caps)

22. Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina. 9 caps)

23. Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 12 caps)

I prossimi impegni delle azzurre



Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia

Photo Credits: federugby.it