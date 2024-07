Incredibile prova ai Campionati Europei di Atletica Under 18. Azzurrini sul tetto d’Europa con ben 7 ori, 3 argenti e 5 bronzi

BANSKA BYSTRICA (SLOVACCHIA) – Il tricolore continua a sventolare sull’atletica continentale. Avevamo negli occhi ancora gli incredibili successi degli Europei di Roma, che ci hanno valso il primo posto nel medagliere, ed ecco il Bis. Gli azzurrini si impongono ai Campionati Europei under 18 di Banska Bystrica e ci regalano sogni per un futuro sempre più promettente.

Un dominio azzurro che vale il record giovanile per una nostra Nazionale in manifestazioni internazionali. 7 ori, 3 argenti e 5 bronzi che vanno a migliorare il già buon risultato ottenuto a Tallin con i 6 ori europei del 2021.

Italia quindi prima nel medagliare davanti a Polonia (4-3-1) e Repubblica Ceca (4-3-0). Primo posto raggiunto anche nella classifica a punti che considera i piazzamenti tra i primi otto, con un totale di 145 punti davanti a Germania (138) e Gran Bretagna (110). Il tutto grazie anche all’incredibile giornata di chiusura con ben sette medaglie, tra cui due d’oro.

Il medagliere azzurro

Campionati Europei under 18 – Banska Bystrica 2024 – Medaglie e piazzamenti



Oro (7): Diego Nappi (200); Kyan Escalona (110 ostacoli); Pietro Villa (giavellotto); Alessio Coppola (marcia 5000); Elisa Valensin (200); Serena Di Fabio (marcia 5000); Viola Canovi, Margherita Castellani, Laura Frattaroli, Elisa Valensin (staffetta 100-200-300-400 metri, in batteria anche Vittoria Masiero, Benedetta Dambruoso, Zoe Fiorentini)



Argento (3): Vittore Borromini (3000); Francesco Crotti (triplo); Margherita Castellani (200)



Bronzo (5): Tommaso Ardizzone (400 ostacoli); Daniele Inzoli (lungo); Nicolò Vidal (marcia 5000); Fabrizio Caporusso, Daniele Inzoli, Tommaso Carfagna, Daniele Salemi (staffetta 100-200-300-400 metri, in batteria anche Valerio Mazzilli); Elisa Valenti (triplo)



Quarto posto (3): Valerio Mazzilli (100); Fabrizio Caporusso (200); Sofia Copiello (400 ostacoli)



Sesto posto (5): Alessandro Casoni (800); Luca Cavazzuti (1500); Laura Frattaroli (400); Anita Nalesso (peso); Beatrice Palmonari (marcia 5000)



Settimo posto (2): Riccardo Ambrosio (2000 siepi); Giulia Macchi (400)



Ottavo posto (4): Francis Pala (100); Riccardo Fumagalli (400); Diego Mancini (400 ostacoli); Mattia Bartolini (disco)

Photo Credits: Grana/FIDAL