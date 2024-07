Ca’ Rezzonico: via Libera al restauro del Salone da Ballo

La Giunta comunale di Venezia ha approvato il progetto per il restauro del Salone da Ballo di Ca’ Rezzonico

VENEZIA – Durante l’ultima riunione della Giunta comunale, è stato dato il via libera al progetto definitivo per il restauro del magnifico Salone da Ballo di Ca’ Rezzonico. L’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha presentato la proposta per il recupero di uno dei più importanti palazzi di Venezia, sede del Museo del Settecento Veneziano dal 1935.

Motivazioni e necessità dell’intervento

Zaccariotto ha sottolineato l’urgenza dell’intervento a causa del deterioramento progressivo della volta decorativa del soffitto, peggiorato nel corso degli ultimi decenni. Le modifiche strutturali e architettoniche del ventesimo secolo, insieme a infiltrazioni esterne, hanno contribuito al degrado.

Le tre aree principali del progetto

Il progetto di restauro, frutto di un’ampia campagna di monitoraggi e indagini diagnostiche autorizzato dalla Soprintendenza, si articola in tre ambiti principali:

Interventi Strutturali: Rinforzo delle travi del solaio del terzo piano e delle strutture di sostegno del soffitto decorato, con l’introduzione di un nuovo sistema di aggancio alle capriate esistenti e il rinforzo del solaio. Restauro Decorativo del Soffitto: Pulizia, rinforzo e consolidamento del soffitto affrescato da Giambattista Crosato a metà del Settecento. Il restauro comprende il trattamento delle lesioni e la rimozione di precedenti interventi incongruenti, culminando con la presentazione e il ritocco finale delle decorazioni. Restauro delle Facciate Esterne: Pulizia, integrazione e ripristino delle facciate esterne, con protezione di aggetti e cornici per eliminare il rischio di infiltrazioni di acque meteoriche.

Obiettivi e durata dell’intervento

“Il principio alla base degli interventi è stato quello di affrontare in modo coordinato ed integrato le varie problematiche emerse negli anni”, ha spiegato Zaccariotto. Il progetto garantirà la conservazione e tutela del palazzo, ripristinando la maestosità e lo splendore del soffitto affrescato.

Il restauro durerà 22 mesi e avrà un costo di circa 2 milioni e 500 mila euro, finanziati dalla Fondazione Musei Civici di Venezia.

Con questo intervento, Ca’ Rezzonico tornerà al suo antico splendore, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e conservando il suo inestimabile valore storico e artistico per le future generazioni.