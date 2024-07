Intavolando nel Parco: l’evento gourmet dell’estate trevigiana

A luglio, dieci ristoratori veneti tornano a esibirsi insieme in una serata all’insegna del buon cibo, vini pregiati e musica, nella splendida cornice della “Cucina di Crema” a Giavera del Montello

GIAVERA DEL MONTELLO (TV) – La terza edizione di “Intavolando nel Parco” si preannuncia come l’evento culinario più chic dell’estate trevigiana. Lunedì 29 luglio, i dieci ristoratori del gruppo “Intavolando” si riuniranno nella magnifica oasi verde del ristorante “La Cucina di Crema” a Giavera del Montello (TV), per una serata dedicata ai piaceri della tavola. Lo chef patron Valter Crema ospiterà, per il terzo anno consecutivo, i colleghi di “Intavolando” e insieme si esibiranno in diretta davanti al pubblico sotto la guida artistica di Maurizio Potocnik.

“Intavolando” è un’associazione che, fondata circa quindici anni fa, ha rilanciato la sua missione nel 2021 con l’aiuto dell’enogastronomo, editore e musicista Maurizio Potocnik Reeds. L’associazione si impegna a promuovere la cultura dell’accoglienza e della gastronomia in una regione che spazia dal Piave al Montello, dai colli asolani alle Colline del Prosecco Superiore, patrimonio Unesco.

Una serata di alta cucina e degustazioni

L’evento principale del gruppo, “Intavolando nel Parco”, vedrà la partecipazione di rinomati maestri del gusto, eccellenti produttori gastronomici e prestigiose aziende vinicole. Stefano Miozzo, pluricampione del mondo di pizza classica e in pala, sarà presente con una selezione delle sue specialità gourmet. I ristoratori offriranno un ricco percorso di degustazione con venti piatti diversi, preparati in formula show cooking, con ogni assaggio abbinato a una casa vinicola.

Gli Chef e le cantine in primo piano

Ecco i protagonisti di “Intavolando” e i loro abbinamenti con le cantine vinicole:

Ristorante B&B Andreetta (Rolle di Cison) con chef Anna Andreetta e cantina Borgo Antico – Viticoltori Conegliano.

Alla Pergola da Livio (Saccol di Valdobbiadene) con chef Livio De Stefani e cantina Agostinetto Maria Vittoria – San Pietro di Barbozza.

Locanda Solagna (Vas, Belluno) con chef Ermanno Barbaresco e cantina Italo Cescon – Roncadelle di Ormelle.

Locanda da Condo (Col San Martino) con chef Enrico Canel e cantina Foss Marai Spumanti – Guia di Valdobbiadene.

La Cucina di Crema (Giavera del Montello) con chef Valter Crema e cantina Vinicoltura Le Rughe – Conegliano.

Osteria Jodo (Maser) con chef Marco Bonotto e birrificio 32 Via dei Birrai – Pederobba.

Da Ugo (Bigolino di Valdobbiadene) con chef Edoardo Agostinetto e cantina della fattoria sociale Colle Regina – Farra di Soligo.

Tino Traghetto (Roncadelle di Ormelle) con chef della brigata di cucina e cantina Conte Manlio della Frattina – Frattina di Pravisdomini.

Borsa Bistro' (Castelfranco Veneto) con chef/headbarman Simone Baggio e cantina Andreola Eroico in Valdobbiadene – Col San Martino.

Ospiti e partner dell’evento

Tra i partecipanti spiccano le ostriche “I Gioielli di Lucrezia” dall’Emilia Romagna, i cocktail di Simone Baggio del Bistrò Alchimista, e le pizze “mondiali” di Stefano Miozzo. Inoltre, saranno presenti Dersut Caffè e le sue pregiate miscele, il Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana DOP, la Strada del Vino Montello e Colli Asolani, la norcineria Dai Rossi, e il frantoio Michele Callegari di Maser. Partner dell’evento includono Concessionaria Carraro – Mercedes, Pregis, Tecno Clean, Banca Prealpi SanBiagio e Pd Distribuzione. La serata sarà animata dalla musica del dj Alfred Azzetto, con un dress code elegante richiesto per l’occasione.

La festa si terrà dalle 19.30 alle 24.00. Il costo d’ingresso è di 60 euro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i dieci ristoranti di “Intavolando” o visitare il sito www.intavolando.it | Tel. 0422776042.