Arbolia e TSV ad Alleghe, per ristabilire la flora

Il Teatro Stabile del Veneto con Arbolia e il Comune di Alleghe per l’inaugurazione di un bosco da oltre 3.500 piante: l’area schiantata dalla tempesta Vaia torna ad essere popolata da alberi

ALLEGHE (BL) – Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, arriva proprio dove la natura è stata distrutta dalla sua stessa forza. Il team ha inaugurato, proprio oggi alla presenza del Sindaco di Alleghe Danilo De Toni, di Claudia Marcolin del Teatro Stabile del Veneto e di Marta Pettena Manager di Arbolia, un nuovo intervento di riforestazione sulle montagne di Alleghe.

Ben 3.572 piante hanno trovato, infatti, dimora in località Col de Foia, una delle aree che nel 2018 è stata devastata dalla violenta tempesta Vaia. L’intervento si è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Alleghe, con la Regione Veneto e col sostegno economico del Teatro Stabile del Veneto, di Accenture e di Snam Rete Gas, e garantirà, nel tempo, diversi benefici all’ambiente e al territorio in questione.

Ad oggi Arbolia ha realizzato 35 boschi urbani in 28 Comuni su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 76 mila piante forestali messe a dimora. Le nuove cinture verdi, a regime, permetteranno di assorbire circa 8.800 8.00 tonnellate di anidride carbonica (CO2) in 20 anni e fino a 36 tonnellate di polveri sottili (PM10) all’anno, restituendo all’ambiente oltre 6.000 tonnellate di ossigeno (O2) in 20 anni.



I numeri del futuro

Hanno piantato un nuovo bosco per contribuire al recupero della zona, migliorandone il paesaggio e la biodiversità. Inoltre, assorbirà fino a 473 tonnellate di CO2 e rilascerà fino a 345 tonnellate di O2 in 20 anni, con 2.750 kg di PM10 assorbiti ogni anno. Con 3.393 alberi piantumati su quasi 18.000 mq, rappresentano il 95% delle piante totali. Hanno scelto in base alle caratteristiche del suolo, al clima attuale e futuro, alla capacità di adattamento e alla resistenza meccanica all’eradicazione delle specie autoctone, provenienti da vivai italiani e munite di passaporto fitosanitario come Larici, Faggi, Aceri di monte e Sorbi degli uccellatori, insieme a 179 arbusti di Sambuco. Una recinzione è stata installata per proteggere le nuove piante dalla fauna selvatica e dagli ungulati della zona.

Le piante sono dotate di disco pacciamante che ne migliorerà l’attecchimento, diminuirà l’evaporazione e favorirà il controllo delle erbe infestanti.



Le dichiarazioni

Danilo De Toni, Sindaco di Alleghe

“Il nostro territorio torna a rimboschirsi. E si rimargina una ferita profonda lasciata dalla tempesta Vaia prima e dal problema del bostrico poi. Rivolgo quindi un sentito ringraziamento ad Arbolia, al Teatro Stabile del Veneto, Accenture e Snam per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro Comune, colpito al pari di altri a fine ottobre 2018 da un evento meteo estremo che ha devastato il territorio. Vaia ha colpito in particolar modo il patrimonio boschivo, elemento fondamentale del paesaggio ma soprattutto strumento fondamentale per l’assorbimento di quella CO 2 che è inevitabilmente l’altro lato della medaglia della nostra civiltà avanzata. Con questo intervento, Col de Foia, ora spoglio, fra qualche anno riacquisterà in una veste nuova e policromatica la bellezza del passato. Tra l’altro con specie arboree che potranno valorizzare la biodiversità delle nostre montagne e renderle ancora più green e accoglienti”.



Claudia Marcolin, direttore generale della Fondazione Teatro Stabile del Veneto

“È davvero un piacere e una soddisfazione essere qui oggi per l’inaugurazione di questo bosco, ringrazio Arbolia e il Comune di Alleghe per l’invito, ma lo è ancora di più aver potuto partecipare alla riforestazione di questo territorio. Grazie anche al coinvolgimento del nostro pubblico ci stiamo impegnando sotto diversi punti di vista a partire dall’investimento nella trasformazione digitale e dalla riduzione del consumo di carta. Stiamo, inoltre, incentivando le vendite online dei biglietti, che nel 23/24 sono state oltre il 60% del totale, e degli abbonamenti il cui numero di acquisti online è raddoppiato. Nel corso del 2023 inoltre abbiamo realizzato alcuni interventi di riqualificazione delle sale dei teatri che ci hanno consentito di ridurre i consumi energetici. Sono piccoli passi verso un teatro che vogliamo sempre più green”.



Marta Pettena, Corporate & Commercial Affairs di Arbolia

“Siamo davvero felici e soddisfatti nel vedere realizzato questo progetto. I boschi delle montagne di Alleghe sono davvero un paesaggio mozzafiato e lo spazio vuoto lasciato dai danni causati dalla tempesta Vaia rischiava di comprometterne non solo la resa visiva. Ora, grazie a questo intervento, reso possibile in sinergia con il Comune e realtà attente all’ambiente, il paesaggio tornerà presto uniforme come prima”.