A pranzo con gli Alpini per i bambini della Sierra Leone

Dopo l’Adunata a Vicenza e il Raduno a Bibione, le penne nere ancora impegnate a fare del bene

RONCADE (TV) – Le penne nere, da sempre in prima linea per aiutare il prossimo, dimostrano la loro grande generosità e impegno nel sociale ancora una volta. Domenica 23 giugno, il Gruppo Alpini – sezione di Roncade – organizza un pranzo solidale presso il Palalpini di Ca’ Tron. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “Around Us Onlus” di Monastier (TV), che sostiene progetti sanitari, scolastici e di sostentamento per i bambini e le famiglie della Sierra Leone.

“Con questo evento – commenta il Capogruppo Dino Fiorotto – desideriamo offrire a tutti una giornata all’insegna dell’allegria e della solidarietà, dando l’opportunità di gustare i sapori della tradizione e allo stesso tempo di contribuire a un progetto di solidarietà che è per noi molto importante”.

L’associazione “Around Us Onlus”, nata a Monastier nel 2012 per volontà di numerosi trevigiani, opera in Sierra Leone per aiutare bambini e famiglie nel sostentamento quotidiano, nell’istruzione e attraverso missioni mediche. Grazie al supporto di medici volontari trevigiani, l’associazione effettua cinque missioni mediche all’anno, offrendo cure gratuite in un paese dove la sanità è a pagamento. Nel corso degli anni, ha costruito scuole, punti nascita e pozzi d’acqua. Il sostegno di iniziative come questa organizzata dagli alpini di Roncade consente alla Onlus di continuare il suo prezioso lavoro a favore dei più bisognosi.

Guarda il video su YouTube.

“Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento di solidarietà – Fa sapere l’intero gruppo degli alpini di Roncade che assieme agli aggregati è impegnato da settimane nei preparativi. – Un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di tanti bambini e famiglie. E poi,” concludono con un sorriso Daniele Cuccato, Rodolfo Moro, Gianfranco Martin, Renato Rossetto, Claudio Paro e il capogruppo Dino Fiorotto – vi farete contagiare dalla simpatia di noi penne nere!”

Il menù prevede antipasto con soppressa trevigiana e altri affettati, spiedo con costa, salsiccia e pollo, patate al forno, dolce, acqua e, come tengono a precisare gli alpini, un buon vino.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Dino al 328 9160880, Lucia al 349 6090857 o Renato 346 2238452.