Appello ai moglianesi

La campagna di adesioni per promuovere il parco della biodiversità nelle ex Cave di Marocco, lanciata dal Comitato a difesa di quest’area preziosa ai margini del Comune di Mogliano, sta continuando con successo, malgrado le difficoltà frappostesi a causa delle limitazioni imposte come prevenzione alla pandemia.

Di seguito alcune righe per dare conto alla cittadinanza moglianese dello stato dell’arte.

La petizione ha raggiunto e superato, in data 19 novembre, le 4000 firme a sostegno del progetto per la creazione di un Parco della Biodiversità alle cave senili di Marocco (3326 online e 723 manuali). La raccolta continua.

Si sta avvicinando l’appuntamento col primo Piano degli Interventi che il Comune di Mogliano Veneto si è impegnato a presentare entro i prossimi mesi e che il Comitato chiede preveda già la perimetrazione dell’area da salvaguardare e un impegno di spesa per effettuare lo Studio Ambientale e iniziare ad attrezzare l’area di proprietà comunale (ex Marchesi) che dovrebbe costituire l’ingresso nord al Parco/Biotipo.

Purtroppo il Covid-19 si è messo di traverso al piano di raccolta firme manuali, causando l’annullamento degli appositi banchetti previsti in alcuni luoghi della Città.

Il Comitato chiede pertanto a tutti coloro che condividono l’obiettivo, di firmare la petizione online sul sito.

Verranno inoltre distribuite delle foto cartoline delle cave nei negozi della Città per dare sei diverse immagini dell’ambiente da proteggere, scattate da un fotografo naturalista.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti