Anche UNIVR s’illumina di meno 

Anche quest’anno l’ateneo scaligero ha aderito all’iniziativa “M’illumino di Meno” per ridurre il consumo energetico.

© Progetto e montaggio video a cura di Francesca Nazzaro – Università di Verona

VERONA – Sensibile al risparmio energetico e alla diffusione di buone pratiche da adottare per contenere i consumi energetici, l’Università di Verona – che nel suo sito presenta un’intera sezione dedicata alla Sostenibilità – ha rinnovato l’adesione alla campagna “M’illumino di Meno”, promossa dalla Commissione RUS.

Per sensibilizzare la Comunità universitaria al risparmio energetico e suggerire possibili comportamenti e azioni da adottare per contenere i consumi, nella giornata del 16 febbraio l’ateneo scaligero ha spento le luci non strettamente necessarie, ricordando che spesso è sufficiente utilizzare il 50% delle lampade disponibili.