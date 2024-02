La mostra Librai Antiquari a Venezia sarà ospitata dal Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin dal 23 al 25 febbraio

VENEZIA – Il Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin si prepara ad ospitare, dal 23 al 25 febbraio, la seconda edizione di “Librai Antiquari a Venezia”, un evento di grande risonanza organizzato dall’Associazione Librai Antiquari d’Italia (A.L.A.I.). Questa mostra-mercato, patrocinata anche da NovaCharta Editori, si propone di mettere in luce una straordinaria selezione di opere letterarie rare, attirando l’attenzione di bibliofili e amanti dell’arte da ogni parte del mondo.

Le prestigiose librerie antiquarie partecipanti, provenienti non solo da diverse regioni italiane ma anche dal Regno Unito, Francia, Olanda, Austria e Irlanda, presenteranno una variegata esposizione di libri antichi, codici miniati, incunaboli, manoscritti e prime edizioni difficilmente reperibili altrove. Gli appassionati avranno l’opportunità di arricchire le proprie collezioni con autentici tesori letterari.

In concomitanza con la mostra, ALAI promuoverà un’affascinante esposizione di carte da legatoria decorate, risalenti al XVIII e XIX secolo e provenienti da collezioni private. Questo percorso espositivo, curato dall’Associazione, si ricollegherà idealmente alla precedente mostra tenutasi presso la Biblioteca Marciana. Le “carte per legare e coprire libri”, realizzate con tecniche xilografiche, rappresentano un’eccellenza artigianale del Veneto del 1700, che interessò l’intera Europa in un’epoca in cui i libri venivano venduti senza copertine, lasciando al compratore la possibilità di personalizzare la rilegatura secondo i propri gusti e disponibilità finanziarie.

NovaCharta sarà presente a questa seconda edizione di “Librai Antiquari a Venezia”, presentando i suoi tre periodici:

Alumina, dedicato ai codici miniati e antichi manoscritti;

Charta, che narra la storia dei libri, degli illustratori, dell'editoria e della grafica pubblicitaria;

, che narra la storia dei libri, degli illustratori, dell’editoria e della grafica pubblicitaria; Cucina di Charta, che unisce l’approfondimento storico all’arte culinaria.

Tra le opere presentate da NovaCharta, spicca la recente riedizione del volume “Manzoni” di Pier Carlo Masini, che rivela i lati oscuri della genealogia di Alessandro Manzoni. Il libro, impreziosito dalla prefazione di Vittoria de Buzzaccarini, trae linfa dalla storia familiare della curatrice, il cui bisnonno Bernardo Arnaboldi Gazzaniga acquistò la casa di Manzoni dopo la morte dello scrittore, trasformandola in museo. La riedizione è curata da Andrea Tomasetig, libraio antiquario.

Inoltre, la mostra offrirà commentari e facsimili dei manoscritti restaurati grazie al progetto “Salviamo un Codice”, avviato nel 2007 con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica, che ha permesso il restauro di quattordici codici miniati restituiti alle loro biblioteche d’origine.

“Librai Antiquari a Venezia” gode del patrocinio di istituzioni prestigiose come la Biblioteca Nazionale Marciana, l’Ateneo Veneto, la Fondazione Archivio Vittorio Cini, Ro.sa.m., NovaCharta e lo Studium, confermando il suo ruolo di evento di spicco nel panorama culturale veneziano e internazionale.