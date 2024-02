Collection Week: preziose fotocamere vintage e gioielli all’asta

Dal 22 al 27 febbraio saranno all’asta oggetti antichi e preziosi: novità di questa terza edizione è la disponibilità di alcuni pregiati manufatti di oreficeria e di un’ampia scelta di macchine e accessori fotografici vintage.

Aste33 lancia anche per il 2024 quello che si è ormai consolidato come un format di successo: dal 22 al 27 febbraio torna la Collection Week, la settimana dedicata ai collezionisti, durante cui è possibile aggiudicarsi oggetti d’antiquariato e modernariato, preziosi o rari, tutti accuratamente analizzati e quotati dalla casa d’aste trevigiana.



Le novità di questa edizione

Tra le novità di questa terza edizione, trova posto una selezione di gioielli e di un’ampia scelta di macchine e accessori fotografici vintage, non mancano poi mobili, complementi d’arredo e opere d’arte.

Tra queste ultime, spiccano una stampa originale dell’“Ornithologiae” di Ulisse Aldrovandi, naturalista che tra Cinquecento e Seicento si impose come una delle maggiori figure della scienza e riferimento per i naturalisti italiani contemporanei (la sua “Storia naturale” si compone di 13 volumi in folio, i primi tre compongono l’“Ornithologiae”, 1599 – 1603) e un’acquaforte settecentesca di Salvator Rosa, pittore e incisore barocco particolarmente apprezzato in tutta Europa durante il Romanticismo. Non mancano infine opere di artisti locali, come l’incisione di Francesco Piazza “Dietro il Duomo di Treviso 83” e un’incisione di Renzo Biasion.



Protagonista la fotografia, ma anche gioielli e penne di lusso

In questa edizione della Collection Week protagoniste sono le macchine e gli accessori fotografici vintage: ben 11 i lotti all’asta e, tra gli esemplari più pregiati, si possono trovare macchine Zeiss Ikon Contarex Super, Electronic e Professional, apparecchi vintage tedeschi molto avanzati per l’epoca di produzione (metà del Novecento) e vari obiettivi Zeiss, ma anche macchine fotografiche Nikon e Kodak.

Degni di nota sono anche gli oggetti preziosi, come un importante bracciale in oro, incastonato di diamanti e zaffiri, e penne di lusso, da Montblanc a Waterman.

“Il successo di questa iniziativa è dato dalla sicurezza di acquistare pezzi d’arte, antiquariato e dipinti originali con una corretta valutazione del loro valore secondo i prezzi di mercato, poiché ogni oggetto viene messo all’asta dopo essere stato scrupolosamente analizzato da esperti periti che ne valutano l’epoca storica, l’originalità e il valore artistico ed economico” spiega Gianluca De Stefani, cofondatore di Aste33 e responsabile dell’area mobiliare.

I beni mobili inseriti nella Collection Week di febbraio saranno venduti con asta telematica ed è possibile prenotare un appuntamento per visionare gli oggetti di proprio interesse.