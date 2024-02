The Foscarini, l’hotel hi-tech a Mogliano, prestigiosa residenza veneta risalente al Seicento, ha concepito una nuova concezione di ospitalità, fondata sull’avanguardia tecnologica

Una prestigiosa residenza veneta risalente al Seicento, immersa nel verde e a breve distanza da Venezia, è stata trasformata in un innovativo hotel di design ecologico. Battezzato The Foscarini, questo straordinario progetto è il risultato della visione imprenditoriale di Patrizio Bof, il quale ha ambiziosamente concepito una nuova concezione di ospitalità, fondata sull’autonomia, la personalizzazione e l’avanguardia tecnologica.

The Foscarini accoglie i suoi ospiti in 31 camere e Suite, tutte dotate di comfort moderni e di un sofisticato sistema domotico gestibile attraverso un’applicazione per smartphone. Tale app, disponibile sia in italiano che in inglese, consente agli ospiti di accedere alle loro camere senza bisogno di chiavi tradizionali, di effettuare acquisti tramite le vending machine, di accedere a informazioni utili sul soggiorno e di monitorare i propri consumi.

L’hotel si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. The Foscarini adotta fonti di energia rinnovabile, promuove la riduzione dei consumi e degli sprechi, sostiene la mobilità sostenibile e il turismo responsabile, valorizza il territorio e offre tariffe competitive grazie alla razionalizzazione dei costi operativi.

Luxury Bike Hotels

Inoltre, è un vero paradiso per gli appassionati di ciclismo, offrendo una serie di servizi dedicati come deposito sorvegliato per le biciclette, stazioni di ricarica per le e-bike, area attrezzata per lavaggio e riparazioni, lavanderia self-service per l’abbigliamento tecnico e distributori di prodotti energetici. L’hotel è parte della prestigiosa collezione Luxury Bike Hotels, garantendo così un’esperienza unica per gli amanti delle due ruote.

Situato in posizione strategica rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze della regione. Inoltre, l’hotel offre la possibilità di prenotare escursioni guidate, tour enogastronomici, visite culturali e attività sportive, per garantire un soggiorno ricco e indimenticabile a tutti i suoi ospiti.

Crediti fotografici: www.booking.com