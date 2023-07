A Silea estate al Parco dei Moreri con proposte per ogni età

Anche per coloro che passeranno l’estate in città, sia adulti che bambini, il Parco dei Moreri offrirà un’ampia gamma di attività per stimolare l’attività motoria, il gioco e la creatività, oltre a sport e laboratori per i più piccoli, nonché iniziative serali.

SILEA – La stagione estiva a Silea sarà fresca e coinvolgente grazie alle numerose proposte ideate da Polaris, Auser e dal Comune di Silea che sapranno intrattenere e divertire persone di tutte le età. Durante la “Fresca estate”, che si svolgerà da luglio a settembre, dalle 16.00 alle 20.00, sarà possibile partecipare a attività motorie all’aperto attraverso il progetto “Ridatti una mossa” (realizzato in collaborazione con Uisp – Unione italiana sport per tutti). Non perdere l’appuntamento del prossimo venerdì 14 luglio alle 18.30 con “Movimento benessere apericena”. Oltre a ciò, ci saranno giochi di carte e tombola, laboratori creativi, un servizio bar, spazi con aria condizionata e molto altro ancora.

Per i più piccoli, scuole dell’infanzia e primaria, sarà attivo il programma “E-state al Parco dei Moreri” fino al 4 agosto e poi dal 21 agosto all’8 settembre. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, con possibilità di estensione degli orari. Questo programma, realizzato in collaborazione con Uisp, offrirà ai bambini giornate ricche di sport e laboratori, che spaziano dall’orto alle letture e alle attività creative.

Il Parco dei Moreri aprirà anche di sera con numerose iniziative “by night”. Per i ragazzi, martedì 11 luglio e martedì 18 luglio alle 20.45, ci saranno le “Letture sotto le stelle” con Pierello e la sua valigia magica. Gli adulti potranno invece godere di proiezioni cinematografiche all’aperto, con “L’attimo fuggente” di Peter Weir in programma venerdì 7 luglio alle 20.45, e “Ti amerò fino ad ammazzarti” di Lawrence Kasdan previsto per venerdì 25 agosto.