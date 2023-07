SMARTDEST: l’Innovation Camp che esplora il rapporto tra turismo e spazio urbano

È in corso a Venezia l’Innovation Camp, parte del progetto di ricerca europeo Horizon2020 “SMARTDEST”, che analizza il rapporto tra turismo e spazio urbano in otto città europee.

È iniziato oggi a Venezia l’Innovation Camp, all’interno del progetto di ricerca europeo Horizon2020 “SMARTDEST”. L’iniziativa si concentra sullo studio del rapporto tra turismo e spazio urbano in otto città europee, tra cui Amsterdam, Barcellona, Gerusalemme, Lisbona, Lubiana, Torino e Venezia.

Durante l’evento, accademici ed esperti del settore si alterneranno per discutere le sfide sociali generate dai flussi turistici in contesti urbani, presentando anche iniziative di turismo sostenibile.

L’inaugurazione si è svolta oggi presso la fabbrica H3 in Giudecca (ex chiesa dei santi Cosma e Damiano), dove l’evento si terrà fino a domani, 7 luglio. L’assessore alla Promozione del Territorio, Paola Mar, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, evidenziando l’importanza dei risultati che emergeranno dall’evento per l’Amministrazione di Venezia, che affronta il tema del turismo da diverse prospettive.

L’assessore ha menzionato alcune misure adottate dall’Amministrazione per gestire i flussi turistici, come il divieto di trasformare gli edifici in strutture ricettive turistiche e l’approvazione di eccezioni limitate per gli ampliamenti delle strutture esistenti, che richiedono l’approvazione del Consiglio comunale. Inoltre, ha sottolineato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, approvato nel 2019, per scoraggiare i turisti che visitano la città per una sola giornata durante i periodi di maggior afflusso.

L’assessore ha anche menzionato l’istituzione della “Control room” all’inizio del 2021, un approccio basato sui dati per gestire il sovraffollamento nei punti di interesse turistico. Questa iniziativa fornisce dati sulla concentrazione di persone in diverse aree della città, la provenienza, la velocità di spostamento, le soste e i mezzi di trasporto utilizzati.

L’evento è ospitato da SerenDPT, una società benefit veneziana che è anche partner del progetto.