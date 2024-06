40 modelle rosa sfilano stasera a Treviso

La sfilata di stasera all’Auditorium Santa Caterina di Treviso mira a valorizzare le donne in vari ambiti della loro vita

TREVISO – La magia di un vestito va oltre il tessuto e le cuciture. Può trasformare un momento, un’esperienza e, soprattutto, lo stato d’animo di una donna. Lo sanno bene i commercianti di Confcommercio Treviso che, per la 6ª edizione de “La Forza in Passerella”, si sono messi a disposizione di 40 modelle speciali dai 28 ai 73 anni, prestando i loro abiti in vetrina e le abilità professionali di hair stylist e make up artist,

Quella di oggi all’auditorium Santa Caterina di Treviso è una giornata speciale che celebra la resilienza e la femminilità delle donne che hanno affrontato, o stanno ancora affrontando, il percorso oncologico, in particolare di tumore al seno.

Sette commercianti di Confcommercio Treviso – G. Vintage, Berto’s, Genty Camicie, Altromercato, Mooni, Ghungroo e Niki, coordinati dalla Stylist Doris Feltrin – metteranno a disposizione i loro abiti e accessori, conformati su misura per le modelle, e offriranno i loro servizi di trucco e acconciatura. Questo impegno collettivo non solo mette in luce la solidarietà di Confcommercio Treviso, ma permette di lanciare un forte messaggio di prevenzione.

Non si tratta perciò di un evento glamour, ma di una sfilata “terapeutica” che permette alle donne di sperimentare un momento di normalità, lontano dalle cliniche e dai trattamenti medici e di mostrare, ai parenti, agli amici, e a tutta la comunità la propria bellezza ritrovata. Anche la preparazione alla sfilata, con la prova degli abiti, trucco e acconciatura, e la condivisione di emozioni e storie, fornisce un importante supporto emotivo che allevia il senso di isolamento che spesso accompagna il percorso della malattia.

La 6ª edizione de la Forza in Passerella avrà inizio alle ore 18.30 e, per esigenze di spazi, si potrà accedere solo su prenotazione.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Treviso e i Musei Civici di Treviso in occasione della Mostra “Donna in Scena. Boldini, Selvatico Martini” e mira a valorizzare le donne in vari ambiti della loro vita.

“La Forza in Passerella” nasce nel 2020 durante la pandemia da un’idea di Michela Bardi e sostenuta da Matteo Geretto, del Presidio Ospedaliero di Monastier, è diventata un simbolo di speranza e rinascita. Ogni edizione coinvolge donne che hanno vissuto l’esperienza oncologica, dimostrando che la femminilità può fiorire anche nei momenti più difficili.

La prima edizione si è tenuta in Piazzale Burchiellati nel luglio del 2021.