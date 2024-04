12 PMI del Nord-Est alla Fiera di Hannover

Dal 22 al 26 aprile 2024, la Fiera tedesca è dedicata quest’anno ai temi dell’Energia e della Sostenibilità per l’industria.

HANNOVER – Con oltre 4.000 aziende distribuite su 15 padiglioni che presenteranno più di 8.000 prodotti, Hannover Messe è la più grande fiera mondiale della meccanica, dell’innovazione e della tecnologia.

La manifestazione, inaugurata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz, prevede l’arrivo di almeno 170mila operatori economici.

Un appuntamento in agenda anche per molte aziende italiane (il secondo Paese, per numero di espositori presenti), come le 12 PMI di tutto il Nord-Est che partecipano al padiglione collettivo organizzato da Confartigianato Imprese Veneto e Confindustria Veneto Est e promosso congiuntamente da Confartigianato Imprese nazionale e Confexport, con un grande openspace dove le aziende potranno accogliere i buyer e creare opportunità di business. Non manca l’offerta di prodotti enogastronomici di cinque imprese artigiane venete, curata da tre studentesse dell’Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto che assisteranno gli espositori anche nel servizio di interpretariato.



Germania primo partner commerciale del Veneto

La Germania è in assoluto il primo partner commerciale dell’Italia e del Veneto nell’export come nell’import. Il solo Veneto Est ha registrato, nel 2023, un volume di esportazioni pari a 5,221 miliardi di euro (+0,7% rispetto al 2022) e un interscambio complessivo di 9,617 miliardi.

«L’internazionalizzazione si conferma come uno degli asset principali per la crescita delle micro, piccole e medie aziende che noi rappresentiamo. In un’economia sempre più interconnessa portare l’eccellenza del Made in Italy in Europa diventa strategico per le nostre imprese, ed è nostro dovere supportarle» sostiene Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

«Una vetrina importante per stabilire relazioni d’affari con i partner industriali presenti alla manifestazione. Al tempo stesso è un’occasione preziosa anche per conoscere nuove tecnologie, prodotti e mercati di interesse» l’ha definita Antonella Candiotto, Presidente del Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Veneto Est, ricordando che il gruppo partecipa alla fiera già da quattro anni.

Così Federico Boin Presidente nazionale e regionale veneto della Federazione Meccanica di Confartigianato: «Al nostro stand farà visita il 23 aprile anche il Console Italiano in Germania, a testimonianza del valore della nostra missione e a riconoscimento del nostro ruolo di imprese del Made in Italy. In questi quattro anni di presenza alla fiera abbiamo aumentato il numero delle aziende che credono in questa sfida, abbiamo occupato uno spazio più grande e ci siamo posizionati da ‘spettatori’ della prima edizione online a player di riferimento per il nostro comparto».

«Hannover Messe è uno snodo decisivo per cogliere il polso di un Paese e un’economia fondamentali per il Veneto e per l’Italia – afferma Alessandra Polin, Consigliere Delegata all’Internazionalizzazione di Confindustria Veneto Est -. La Germania è il nostro principale partner economico, la prima meta delle nostre esportazioni, una presenza attiva nell’industria italiana attraverso aziende, filiali, investimenti costanti. Vive una fase di rallentamento ma è anche al centro di importanti investimenti e crediamo conoscerà presto una ripartenza. Sta attraversando piuttosto una profonda transizione nel proprio assetto economico guardando a nuovi modelli su Energia e Sostenibilità, i temi al centro della fiera di Hannover. La strada che stanno prendendo sarà un riferimento anche per le nostre imprese e il nostro Paese che a loro volta stanno investendo nella Transizione 5.0. Lavorare insieme è quindi strategico per il futuro dell’industria europea e su questo dovremmo coinvolgere tutte le nostre imprese, soprattutto quelle di piccola e media dimensione che spesso partecipano a filiere internazionalizzate che arrivano poi proprio in Germania».