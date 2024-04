Il Comune di Roncade ha annunciato un contributo di 112.000 euro per sostenere le scuole dell’infanzia paritarie locali, confermando il suo impegno per un sistema educativo inclusivo e di qualità. Questa iniziativa coinvolge circa 140 bambini tra i 3 e i 6 anni, rafforzando l’offerta educativa del territorio.

RONCADE. Il Comune di Roncade ha annunciato un contributo di 112.000 euro per le scuole dell’infanzia paritarie locali, con l’approvazione di un nuovo schema di convenzione con l’Istituto Nobile Morosini di Biancade e l’Asilo Infantile Vittoria di Roncade. Questa iniziativa coinvolge circa 140 alunni tra i 3 e i 6 anni e riflette l’impegno del comune nel promuovere un sistema educativo integrato che garantisca pari opportunità di formazione fin dalla prima infanzia.

Secondo il nuovo accordo, l’amministrazione comunale fornirà un contributo annuo di 800 euro per ogni bambino iscritto e frequentante le scuole dell’infanzia paritarie del territorio. Questo contributo è destinato a sostenere le spese operative delle strutture e sarà finanziato tramite il bilancio pluriennale 2024-2026. Si prevede che questo investimento sosterrà la qualità dell’offerta educativa sul territorio, favorendo un ambiente inclusivo e di qualità per i bambini.

La sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha dichiarato che “le azioni di sostegno per il percorso educativo e scolastico rappresentano uno dei nostri obiettivi primari. Vogliamo garantire un ambiente inclusivo e di qualità per tutti i bambini del nostro territorio, promuovendo la continuità educativa sin dalla nascita e riconoscendo l’insostituibile ruolo delle scuole paritarie a supporto delle famiglie”.

L’assessore comunale all’istruzione, Viviane Moro, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle scuole per l’infanzia paritarie nel tessuto sociale ed educativo della comunità. Con la conferma del contributo, il Comune ha approvato un nuovo schema di convenzione per l’anno scolastico 2024-2025, accogliendo le proposte migliorative della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Treviso.

Simonetta Rubinato, presidente della FISM provinciale di Treviso, ha aggiunto che la nuova convenzione prevede anche interventi puntuali di supporto per l’inclusione non solo di alunni certificati, ma anche per bambini con disabilità il cui percorso di certificazione è in corso o che presentano bisogni educativi speciali. Questi contributi sosterranno ulteriormente il tessuto sociale, garantendo un’istruzione di qualità per tutti i bambini e un aiuto concreto alle famiglie.