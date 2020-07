Zampaiuto: scade oggi il termine per la richiesta

Ultimo giorno, oggi, per la presentazione dell’autocertificazione, compilata e firmata, che permette, qualora se ne abbiamo i requisiti, di accedere a Zampaiuto, il servizio di cure veterinarie dedicato ai proprietari in difficoltà economica che debbano curare i propri animali da compagnia. Il modulo si trova all’interno del sito del Comune di Mogliano Veneto, sotto la voce “ Dichiarazionesostitutivadidich iarazione_zampaiuto” e va compilato in tutte le sue parti, firmato e inviato all’indirizzo mail: [email protected] mogliano-veneto.tv.it insieme a una copia del documento di identità del richiedente.

Le prestazioni previste da questo progetto pilota, tutto Made in Mogliano, sono:

• prima visita e microchip

• vaccini per il cane e per il gatto o altra specie

• prevenzione filariosi, ectoparassiti, endoparassiti

• sterilizzazione di cani e gatti sia maschi che femmine

• asportazione tumori e ricovero per tali interventi

• analisi di laboratorio

• tutte le prestazioni in urgenza di “piccola chirurgia”, quali ad esempio estrazione di un corpo estraneo da occhio, naso, orecchio.

È compresa anche l’eutanasia pietosa e l’incenerimento quando la sofferenza dell’animale, purtroppo, la richieda.

Il requisito è avere un reddito inferiore a 7.000 euro annuo oppure aver perso il lavoro a causa del Covid-19. Si pagherà invece il 50% dell’importo qualora si rientri nella categoria con reddito inferiore a euro 15.000 annuo.

