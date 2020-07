Test “Mose” OK!

Primo test completo per le 78 dighe mobili del sistema Mose superato con successo

Era presente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Lucia Lamorgese, Paola De Micheli e Federico D’Incà, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Sull’isola artificiale che divide la Bocca di Porto del Lido è stata approntata una “control room” dalla quale è stato possibile seguire le operazioni di sollevamento e discesa delle paratoie nelle quattro “bocche”, da nord a sud: Lido-Treporti, Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia.

Una decina di piccole imbarcazioni hanno dato il via ad un’azione di protesta contro il Mose, ritenuto opera superata e insufficiente, nello spazio acqueo davanti a Piazza San Marco; quasi una battaglia navale che per fortuna non ha avuto conseguenze.

Silvia Moscati

