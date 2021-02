Zaia: “Con questi dati, resteremo in zona gialla”

Sono 629 positivi i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, in Veneto, con un’incidenza dell’1,61% sui tamponi fatti, mentre cala per il 33esimo giorno consecutivo il numero dei ricoveri che vede in terapia intensiva (211 persone) e 1.858 in area non critica.

“La nostra curva ha avuto un crollo drastico – ha commentato il Presidente Zaia questa mattina durante il consueto punto stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera – a partire dal primo gennaio, a soli 15 giorni dalle restrizioni più drastiche; è inverosimile che questo crollo derivi dalle restrizioni dei giorni prima, queste potrebbero aver agevolato ma il crollo è improbabile che dipenda da questo. Ricordo a me stesso che il tema della sfida da vincere tutti insieme è fondamentale, bisogna che questa sia una sfida da cittadini. Il passaggio di zona, il nostro Rt non lo prevede, possiamo annunciarlo, non ci sarà e immagino che venerdì sarà confermato il giallo”.

Il Presidente Zaia, sollecitato sui temi politici della crisi di Governo, si è domandato qualora il prof. Mario Draghi accettasse definitivamente l’incarico: “Sarà un limbo?”

Silvia Moscati

