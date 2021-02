Regione, lavoro. Donazzan: ” Grande occasione per un nuovo modello di politiche industriali”

LAVORO. ACC- ITALCOMP. ASSESSORE DONAZZAN, “GRANDE OCCASIONE PER UN NUOVO MODELLO DI POLITICHE INDUSTRIALI”

“La crisi pandemica può essere una opportunità strategicamente rilevante per questo progetto industriale di compressore italiano – afferma Elena Donazzan, Assessore regionale al Lavoro. – La pandemia ha dimostrato che la filiera domestica torna ad essere significativa sotto più aspetti, ovvero quello della stabilità nelle produzioni e negli approvvigionamenti, quello della ripresa e resilienza produttiva, come richiede il Programma Europeo NextGenerationEU che riverserà in Europa il più grande investimento finanziario di sempre e sostegno all’occupazione”.

ACC venne acquistata sul mercato internazionale dai cinesi che avevano uno specifico interesse ad avere uno stabilimento produttivo in Europa rispetto al miglioramento qualitativo di propri prodotti e di riposiziona e to rispetto ai principali produttori di alto di gamma.

“Questo interesse – prosegue l’assessore regionale al Lavoro – appare oggi ancor più rilevante per una iniziativa imprenditoriale italiana dove la competenza e le relazioni con i maggiori produttori di elettrodomestici sono storiche e consolidate, in particolare in Veneto”.

“ACC nel progetto ItalComp può diventare il primo esempio di una politica industriale per il nostro paese con il supporto, già in più occasioni manifestato, da parte delle istituzioni locali, nazionali e del sindacato” conclude Elena Donazzan

