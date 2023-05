World Password Day: la tua password è 12345?

Sei anche tu tra gli utenti che hanno impostato come password dei Social “12345” oppure semplicemente “Password?

La pigrizia ci ha portato a mettere in pericolo i nostri dati. La giornata di oggi, 4 maggio, è dedicata al World Password Day, con l’intento di creare consapevolezza sull’importanza di avere password complesse per proteggere le nostre informazioni.

Come si rende una password sicura?

Ecco alcuni consigli di Interlem, azienda specializzata in cybersecurity, che puoi seguire:

Utilizza una password di almeno 8 caratteri alfanumerici

Non utilizzare parole comuni o parole del dizionario

Non utilizzare lettere o numeri sequenziali

Cambia frequentemente la tua password

Evita di utilizzare la stessa password su più portali

Dove è possibile usa l’autentificazione a due fattori

E ovviamente non condividere le tue password con altri!

Togliti di dosso la pigrizia e usa la fantasia per creare password sicure, a prova di phising!