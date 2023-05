La musica del pianista fuori posto al Centro Le Barche

Paolo Zanarella oggi ha suonato all’improvviso nello spazio antistante l’ingresso principale del Centro Le Barche.

Mestre – “Non scrivo mai dove vado perché voglio che l’incontro con il mio pianoforte sia una sorpresa e questa sorpresa diventa magnifica quando vedo che le persone si emozionano. Nelle strade, nelle piazze, trovo sempre persone che mi aspettano e questo dà un senso a quello che faccio” sono le parole del pianista fuori posto, al secolo Paolo Zanarella che da circa 14 anni suona in luoghi non deputati ai concerti.

Era il 14 agosto del 2009, alle ore 21.00, quando nel cuore della città patavina, Paolo scaricava per la prima volta dal furgone il suo pianoforte a coda e iniziava a suonare, senza aver dato nessun preavviso. Cittadini, passanti e turisti si guardarono sorpresi e rimasero fermi ad ascoltare.

Da quel giorno il Pianista fuori posto appare in ogni città, in ogni luogo, e dona a chi lo incontra momenti indimenticabili.

Nato a Campo san Martino, in provincia di Padova, il 09 Ottobre del 68, Zanarella risiede tuttora lì. Appassionato di musica, inizia a suonare all’età di nove anni il pianoforte come autodidatta, cercando di approfondire lo studio degli schemi compositivi della musica melodica sempre come autodidatta e pertanto non ha conseguito alcun titolo accademico specifico. Spinto più da uno spirito di provocazione che di innovazione, Paolo Zanarella porta il pianoforte a mezza coda fuori dai contesti abituali di spettacolo: nasce cosi “Il pianista fuori posto” che raggiunge luoghi impensabili, trasformando in teatro anche angoli di un piccolo paese o di una grande città.

“Non ho scadenze né orari, mi mantengo con la vendita dei miei dischi, con le offerte e qualche ingaggio; il piano lo sposto con un carrellino che ho fabbricato io” racconta Paolo che una volta faceva l’imprenditore e poi ha venduto tutto per seguire la passione della musica.

Oggi il suo palcoscenico sono le principali piazze d’Italia e sicuramente molti lo avranno sentito almeno una volta. Suona musiche di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Stelvio Cipriani, Elton John, i Beatles o Frank Sinatra; non ha orari, è libero di decidere dove andare e per quanto tempo restare in un luogo.

Questa volta, una data e un appuntamento ce l’ha dato e sarà domenica 4 giugno 2023 alle ore 18 al Parco san Giuliano di Mestre dove Paolo Zanarella terrà un concerto con il suggestivo sfondo della laguna di Venezia.