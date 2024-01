Volontari ripuliscono Padova: cartacce, bottiglie e siringhe

Iniziativa dei volontari de La Via della Felicità, che in una sola giornata hanno raccolto ben dieci sacchi di rifiuti abbandonati.

PADOVA – Durante il week-end appena trascorso, i cittadini volontari de La Via della Felicità di Padova si sono riuniti per ripulire alcune aree verdi della città.

Partendo da Via Pontevigodarzere e dirigendosi verso il quartiere Saimp e Fornace Morandi, i volontari hanno raccolto una grande varietà di oggetti abbandonati, alcuni addirittura nascosti nelle aiuole: moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine, una ventina di bottiglie di vetro, scatole di metadone e confezioni per siringhe, per un totale di ben 10 sacchi di immondizia.

Iniziative come queste sono importantissime per restituire decoro alla Città e liberarla dall’inquinamento dato dai rifiuti abbandonati.