Le Castella: magico raduno cosplay

Nell’ambito della straordinaria manifestazione Magna Grecia Comics, che si terrà dal 23 al 25 febbraio, inserita nella programmazione del Festival dell’Aurora Ri(e)voluzione realizzato dalla Fondazione Odyssea, si avrà il privilegio di assistere a un Raduno nazionale dei cosplayers presso il maestoso castello di Le Castella, nel comune di Capo Rizzuto.

L’evento ha suscitato grande interesse, tanto che è stato segnalato dai siti ufficiali dei raduni nazionali dei Cosplayers italiani e dell’AIFA Cosplay.

Il castello aragonese di Le Castella si erge come una suggestiva cornice, affascinante in ogni ora del giorno e in ogni stagione. Circondato dalle acque del mar Ionio, questo luogo si presenta come una location unica nel panorama nazionale, pronta ad essere esplorata. La sua atmosfera magica è perfetta per celebrare ogni sorta di personaggio o eroe dei fumetti, permettendo all’immaginazione e alla fantasia di prendere vita.

A differenza di una moderna struttura da palasport, il castello offre un valore aggiunto ineguagliabile. Ogni angolo di questa antica fortezza diventa lo scenario ideale per scattare foto con i propri personaggi preferiti, esaltando le caratteristiche avventurose e romantiche dei protagonisti della fantasia.

Il castello di Le Castella ha una malìa unica, apprezzata da molti registi che lo hanno scelto come location per diverse pellicole di successo. La sua antichità si fonde con un’atmosfera metafisica e rarefatta, che si manifesta sia nella luce abbagliante del sole che nel blu della notte calabrese. Senza dubbio, questo luogo è destinato a conquistare il cuore di chiunque lo visiti.

Personaggi iconici come Jack Sparrow, Darth Vader, Luke Skywalker, la Principessa Leia, Han Solo, gli Stormtrooper, Batman, Spider-Man, i Guardiani della Notte, Catwoman, Mercoledì Addams, Cappello di Paglia, Lupin e molti altri avranno l’opportunità di sognare e immergersi in un luogo che suscita invidia e che renderà i loro scatti, reel e storie oggetto di apprezzamenti e likes.

In conclusione, il Raduno nazionale dei cosplayers nel castello di Le Castella promette di essere un’esperienza unica, un connubio perfetto tra la magia dei fumetti e l’incanto di un luogo storico, confermando ancora una volta che la fantasia può davvero trasformare ogni luogo in un palcoscenico straordinario.