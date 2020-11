Venezia ed il Veneto. Forbes li esalta e li indica come luoghi da visitare

Ancora una volta le bellezze e le bontà del Veneto vengono elogiate da tuto il momdo. Questa volta è stato Forbes, edizione italiana del magazine più famoso al mondo per classifiche, cultura ed innovazione.

Forbes esalta le bellezze artisitiche, architettoniche enogastronomiche e culturali della nostra regione. Sono 7 le ragioni per le quali si esorta a visitare Venezia ed il Veneto.

Venezia è indicata come la culla dell’arte rinascimentale. Vengono poi esaltati i Colli Euganei per la produzione del vino, i castelli medioevali, i borghi e le ville venete.

Altro motivo indicato sono le Dolomiti per incantevoli paesaggi montani e le piste da sci. Si passa poi ad elogiare i borghi veneti che sono tra i più belli d’Italia, come Arquà Petrarca.

Eccellenze della regione sono indicate Padova e Verona come ospiti di importanti opere da’arte. Altra eccellenza sono considerate le ville venete che sono più di 4.000, costruite da grandi architetti come il Palladio e Sansovino. Infine da ultimo vengono citate come eccellenza le strade del vino ed in particolare la strada delle Colline e del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell’Umanità e dell’Unesco.

Insomma per Forbes il Veneto e Venezia sono i luoghi da visitare trai più raccomandati

