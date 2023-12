Villa Volpi: elegante residenza testimone del tempo

MOGLIANO VENETO – Nel cuore di Marocco (località di Mogliano Veneto), un gioiello architettonico sorge a cavallo del fiume Dese, incastonato tra le bellezze di Mogliano Veneto e Venezia. Villa Morosini-Gatterburg, Volpi di Misurata, è un’elegante villa veneta che si erge con maestosità, testimone silenzioso di secoli di storia e trasformazioni.

La storia

La storia di questa suggestiva dimora affonda le sue radici nel lontano 1510, quando i Tiepolo, antichi proprietari delle terre su cui sorge oggi la villa, costruirono un mulino sulla riva sinistra del fiume Dese. Attraverso i secoli, la proprietà passò di mano in mano, dai Lion ai Marini, che nel Seicento eressero una villa affacciata sul Terraglio, una strada famosa per le sontuose dimore che la adornano.

I Morosini subentrarono nel 1680, segnando un periodo di significative trasformazioni. La villa, articolata in tre volumi con un timpano a coronare quello centrale, si arricchì di una cappella e di un vasto rustico ricavato dall’antico mulino. Nel 1799, con il matrimonio di Elisabetta Morosini con il conte austriaco Paolo Antonio Gatterburg, la dimora vide nuovi interventi che definirono la sua attuale configurazione.

Durante l’Ottocento, la facciata fu rinnovata e la cappella aggiunta, mentre il mulino a sud del Dese venne trasformato in un imponente rustico. La villa divenne testimonianza di eventi storici, accogliendo nel 1849 i giovani Ranieri Ferdinando d’Asburgo-Lorena e Ferdinando Carlo Vittorio d’Asburgo-Este, giunti per assistere alla caduta di forte Marghera.

Il destino della villa prese una nuova piega nel 1904 con l’acquisto da parte dell’industriale Giuseppe Volpi. Durante le guerre mondiali, la dimora fu ospedale militare e sede di comandi, per poi essere adibita ad asilo infantile. Solo di recente, grazie all’acquisto da parte dei Furlanis, Villa Morosini-Gatterburg ha riacquistato la sua antica gloria.

L’architettura

L’architettura della villa è un affascinante mix di stili e periodi, riflessi delle molteplici aggiunte succedutesi nel corso dei secoli. Il corpo principale, imponente e disomogeneo, racconta la storia delle trasformazioni e degli interventi che hanno plasmato la dimora nel corso del tempo.

L’annesso rustico, testimone di un passato da mulino, è un elemento di grande interesse storico-artistico. Le tracce della sua evoluzione sono visibili nelle pietre con fori, antichi supporti delle ruote del mulino, e nei rimaneggiamenti apportati dai Morosini e successivamente da Volpi.

Villa Morosini-Gatterburg si erge oggi come un prezioso scrigno di storia, con la sua architettura che parla di secoli di cambiamenti e di una continuità sorprendente. Un luogo che merita di essere esplorato per scoprire i segreti nascosti di una delle dimore più affascinanti e storiche della regione.

L’utilizzo attuale

Villa Volpi continua a tessere la sua storia millenaria tra gli affreschi della tradizione e le vibranti note della vita contemporanea. Sebbene il suo passato sia impregnato di epoche e storie diverse, la villa è oggi molto più di un monumento storico: è una residenza viva che fonde l’antico e il moderno in un elegante equilibrio.

La Villa è stata oggetto di un meticoloso processo di restauro e valorizzazione. La dimora, che un tempo ospitò un ospedale militare durante la prima guerra mondiale e fu quartier generale durante la seconda, ha oggi assunto un nuovo ruolo nella comunità di Mogliano Veneto.

Dopo un lungo periodo di abbandono, la Villa ha recentemente subito un’attenta ristrutturazione, riportando alla luce la sua magnificenza e aprendo le sue porte a un’esperienza di soggiorno senza pari.

Gli appartamenti di lusso all’interno di Villa Volpi offrono un’occasione unica di immergersi nella storia di due epoche distinte. La dimora, con il suo fascino seicentesco e il tocco di eleganza dei primi anni del Novecento, costituisce il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze di Venezia e Treviso. Oltre a essere una meta turistica, Villa Volpi si presenta come la location perfetta per soggiorni commerciali e di lavoro.

Dopo una lunga attesa, Villa Volpi si erge nuovamente come un gioiello architettonico, pronto a offrire ai suoi ospiti un’esperienza di soggiorno esclusiva, unendo il fascino storico della sua antica nobiltà alle comodità moderne.

Crediti fotografici www.villavolpi.it