Donald Trump Vince le Primarie in New Hampshire

Donald J. Trump ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nelle primarie del New Hampshire, consolidando la sua posizione come candidato repubblicano di punta.

STATI UNITI D’AMERICA. La vittoria di Donald J. Trump nelle primarie del New Hampshire avvenuta ieri rappresenta la seconda di una coppia di successi all’apertura della lotta per la nomina repubblicana, accelerando la sua spinta affinché il partito si unisca a lui e approfondendo le domande sul percorso futuro di Nikki Haley, la sua unica rivale rimasta.

La sconfitta di Haley in New Hampshire è giunta otto giorni dopo che l’ex Presidente ha sconfitto il governatore Ron DeSantis della Florida in Iowa, spingendolo completamente fuori dalla corsa. Trump e i suoi alleati hanno trasformato le due vittorie iniziali in un traguardo, dichiarando, dopo solo due contestazioni, che il partito deve unirsi a lui per prepararsi a una rivincita a novembre contro il presidente Biden.

Nessun candidato repubblicano ha mai vinto i primi due stati e poi non ha alla fine ottenuto la nomina presidenziale, un fatto che lo stesso Trump ha sottolineato nel suo discorso di vittoria a Nashua, New Hampshire.

“Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, non hanno mai subito una sconfitta – non è mai successo – quindi non saremo i primi, posso dirvelo”, ha detto Trump alla folla.

Indipendentemente da ciò che accadrà dopo, la vittoria di martedì ha sigillato lo status di Trump come portabandiera del partito nei libri di storia.

Secondo Haley la nomina di Trump sarebbe equivalente a concedere le elezioni generali ai democratici. “Non puoi sistemare il caos se non vinci un’elezione”, ha detto. “Una nomina di Trump è una vittoria di Biden e una presidenza di Kamala Harris.”

Haley ha promesso di andare avanti nonostante la sconfitta di martedì. “Il New Hampshire è il primo dello stato – non è l’ultimo”, ha dichiarato. “Questa gara è ancora lungi dall’essere finita.”

Prima ancora che Trump salisse sul palco martedì sera, l’ex presidente ha chiamato Haley “delirante” in un post sui social media, uno dei molti che ha scritto tutto in maiuscolo mentre parlava lei.

È stata una preview di un discorso caustico e a volte crudo dell’ex presidente, in cui ha usato la piattaforma nazionale di un discorso di vittoria per attaccare la sua unica rivale rimasta, i cui voti avrebbe alla fine bisogno di conquistare in autunno.

I repubblicani hanno iniziato quasi immediatamente a esercitare pressioni su Haley affinché lasciasse la corsa.

Haley, ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, aveva cercato per mesi di ridurre le primarie del 2024 a una corsa uno contro uno con Trump. Ha ottenuto quello che voleva domenica con l’uscita di DeSantis, avendo così solo un giorno intero prima dell’inizio del voto in New Hampshire per sostenere il suo caso agli elettori indipendenti e ai repubblicani, dimostrando di essere la candidata repubblicana più forte contro Biden.

In New Hampshire, ha fatto tutto il possibile, dal versare birre al tenere in braccio i bambini, mentre attraversava lo stato accanto al governatore repubblicano Chris Sununu, che l’aveva appoggiata.

Ora, Haley deve trovare sostegno oltre i primi due stati, dove si è svolta quasi tutta la campagna e la pubblicità. Il suo super PAC ha già speso più di 71 milioni di dollari finora – e il 99,9% di quei fondi è stato versato in Iowa o New Hampshire, secondo i documenti federali.

Haley affronta quello che potrebbe essere un mese estremamente lungo.

Il prossimo scontro significativo tra Trump e Haley sarà il 24 febbraio, nelle primarie nello stato natale di Haley, il South Carolina, dove ha già servito come governatore.

Mentre il calendario rallenta, è Trump a detenere il momentum politico.

Negli ultimi 10 giorni, quattro dei rivali sconfitti di Trump si sono tutti schierati con lui: DeSantis, Vivek Ramaswamy, il governatore Doug Burgum del North Dakota e il senatore del South Carolina, Tim Scott, che Haley aveva nominato per la prima volta nel Senato.