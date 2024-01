Fiorina spegne 106 candeline

Fiorina Della Libera, regina di Tarzo, festeggia 106 anni tra sorrisi e emozioni. Un’icona di longevità che ispira e illumina la comunità del Veneto.

TARZO (TV). Un’incredibile giornata di festa ha avvolto l’Istituto Padre Pio di Tarzo (TV), parte del Gruppo Korian, per celebrare il centoseiesimo compleanno di Fiorina Dalla Libera.

La sua eccezionale longevità la colloca tra le persone più longeve della regione del Veneto.

Il 24 gennaio 2023 è stato un giorno speciale, carico di emozioni, all’interno di questa struttura dedicata al benessere e alla cura.

La signora Fiorina Dalla Libera, con i suoi 106 anni, ha conquistato il titolo di una delle persone più longeve del Veneto, un traguardo straordinario che ha meritato una celebrazione all’altezza.

La RSA si presenta come un luogo di rinascita, dove gli anziani sono parte attiva della comunità, coinvolgendo tutti attraverso attività e momenti di condivisione.

“Il traguardo di Fiorina la rende non solo un’icona di longevità, ma un’ispirazione per tutti noi, trasmettendo un messaggio di forza e resilienza straordinario”, ha commentato Silvia Da Re, Direttrice Gestionale dell’Istituto Padre Pio di Tarzo. “La sua presenza arricchisce la nostra struttura, e siamo felici di condividere con lei questo compleanno, testimoniando il nostro impegno quotidiano attraverso piccoli momenti che mettono in luce la nostra filosofia di attenzione alla persona a 360 gradi”.

Fiorina ha trascorso il suo compleanno in compagnia di familiari, ospiti e operatori, irradiando gioia con il suo contagioso sorriso. Una testimonianza vivente di resilienza e di come ogni giorno possa essere un dono da celebrare.