Opportunità in ULSS 2: due posti disponibili

Due posti nel Servizio Civile dell’ULSS 2, a Conegliano, offrono un’opportunità unica di impegno sociale

CONEGLIANO (TV). Il bando n. 13/2024 apre le porte del Servizio Civile in ULSS 2, offrendo due posizioni nelle sedi di Conegliano, focalizzate sui Servizi per le Dipendenze.

Approvati e finanziati sette progetti dall’Associazione Comuni della Marca trevigiana, con 182 posti complessivi disponibili in diverse aree di attività.

Il Servizio per le dipendenze di Conegliano è impegnato nell’area progettuale “Dedico – azioni di solidarietà per anziani e adulti in fragilità”. Gli Operatori Volontari saranno un supporto fondamentale, affiancando il personale nelle attività di accoglienza, sia telefonicamente che in presenza o via mail. Inoltre, offriranno assistenza a coloro che hanno difficoltà con sistemi informatici o app di servizio come Spid e IO.

I giovani tra i 18 e i 28 anni possono partecipare presentando domanda entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024 tramite il link https://domandaonline.serviziocivile.it/. I progetti, della durata di 12 mesi, richiedono un impegno settimanale di circa 25 ore su 5/6 giorni, con un assegno mensile di € 507,30.

Per ulteriori dettagli e la presentazione delle domande, lo sportello online è disponibile su https://comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bando-ordinario-2021.

È possibile visualizzare le schede di sintesi e ottenere informazioni sulle sedi di progetto con i relativi settori di attività. Si precisa che la domanda può essere presentata per una singola sede di un solo progetto.

Per ogni chiarimento, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Servizio Civile Universale dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, i cui contatti sono disponibili sullo stesso link.

L’Associazione ha coinvolto l’artista Andrea Lorenzon, noto come “CartoniMorti”, per sostenere la campagna informativa legata al bando. Il video “AI VOGL TU for Servizio Civile” di Lorenzon può essere visualizzato su https://www.youtube.com/watch?v=nO-MoBGHThk, rivolto al pubblico giovane cui è destinato il bando.