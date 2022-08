Villa Emo, ripartono le visite guidate 

Nel mese di settembre riprendono le visite guidate della domenica alla scoperta di Villa Emo, patrimonio Unesco: storie, curiosità e aneddoti per addentrarsi nell’architettura del Palladio e negli affreschi dello Zelotti.

Gli appuntamenti sono il 4 e 25 settembre con due turni di visita guidata per ciascuna domenica (il primo alle 14:30, il secondo alle 16:00), nel rispetto delle norme di sicurezza con l’ausilio di radioguide.

I visitatori sono pregati di portare proprie cuffiette. In alternativa sarà possibile acquistarle presso la biglietteria al costo di € 1 euro.



Prezzo della visita

€ 3 a persona per la visita + biglietto di ingresso (standard 10 euro, ridotto 7 euro, ingresso gratuito per under 12).

I bambini che parteciperanno attivamente alla visita usufruendo della radioguida pagheranno ugualmente il costo di € 3.



Prenotazioni

La durata complessiva della visita sarà di un’ora.

Per i visitatori individuali non è più necessaria la prenotazione, che sussiste solo per gruppi oltre le 15 persone.

Contatto telefonico: 0423.476355 – 380.4614951 (durante l’orario di apertura al pubblico).

Contatto mail: [email protected] oppure [email protected]



Info utili

Villa Emo

Via Stazione, 5, Vedelago

QUANDO: dal 04/09/2022 al 25/09/2022 nei turni 14:30 o 16:00

