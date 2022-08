Fine vita: un meeting a Rimini alla luce del DDL2553

In collaborazione con Network Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti”

Dialogano oggi al meeting sul fine vita dal titolo “Fra passione per l’uomo e cultura dello scarto”, previsto questa sera alle ore 18.00 a Rimini, Domenico Airoma, Procuratore delle Repubblica di Avellino; Mons. Piero Gallo, Addetto alla Segreteria di 1° classe, Segreteria di Stato, Città del Vaticano; Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative Romagna, Forlì; Andrea Manazza, Oncologo Palliativista ASL Torino 4; Domenico Menorello, Network Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti”, .

Introduce e modera Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano.

Il tema del “fine vita” ha una filigrana antropologica. Di fronte alla fragilità possiamo desiderare l’umanità di Francesco d’Assisi, per cui davanti a ogni istante di vita sorge una “passione per l’uomo”, in quanto sempre segno di una domanda più grande, che soprattutto nella patologia irreversibile genera “cura per ciò che è debole” (Laudato sii, par 10). Oppure, davanti a chi soffre, possiamo distogliere lo sguardo, fino ad arrivare a considerare una vita non degna di essere vissuta. Si dà ragione, in questo modo, a quella “cultura dello scarto” denunciata in diverse occasioni da Papa Francesco. In questo seminario si vuole quindi riflettere sulle condizioni che possono sostenere la vita anche nei momenti di sofferenza sia dal punto di vista legislativo, sia dal punto di vista medico-sanitario.

