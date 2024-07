Villa Barbarich: un’affascinante dimora storica del ‘500

La magia e l’eleganza di Villa Barbarich, una perla nascosta del Veneto

MARZENEGO (TV) – Situata sulle pittoresche sponde del fiume Marzenego, Villa Barbarich fu costruita nella prima metà del ‘500 come residenza estiva della prestigiosa famiglia Malipiero della Serenissima. Questo gioiello storico è stato riportato al suo antico splendore grazie a un meticoloso restauro che ha riscoperto i magnifici affreschi di Ludovico Toeput, detto il Pozzoserrato. Oggi, la villa dispone di 31 camere elegantemente arredate in stile veneziano, offrendo agli ospiti un’esperienza di raffinata eleganza e fascino senza tempo.

Immersa nella natura con tutti i comfort moderni

Villa Barbarich è circondata da un lussureggiante parco di 20.000 mq, completo di piscina e solarium, dove gli ospiti possono rilassarsi in totale privacy. Nonostante la vicinanza a Venezia, raggiungibile in soli quindici minuti con una navetta gratuita, la villa offre un rifugio dal caos cittadino, permettendo agli ospiti di gustare autentici sapori locali in un ambiente sereno e tranquillo.

Camere dal fascino barocco

Le 31 camere della villa, suddivise tra il corpo centrale e l’antica barchessa, sono un trionfo di eleganza barocca. Arredate con tappezzerie e tessuti classici, lampadari in vetro di Murano, soffitti lignei, pavimenti in pietra e bagni in marmo pregiato, ogni camera è un rifugio di lusso. Nel corpo centrale, le camere sono situate ai piani superiori, mentre nell’ala sinistra, le stanze al piano terra e al primo piano offrono giardini privati con accesso diretto alla piscina.

Un ristorante unico nel suo genere

Al piano nobile della villa, il ristorante è decorato con affreschi che ritraggono scene mitologiche, religiose e storiche, creando un’atmosfera unica per ogni evento. La flessibilità delle sale interne e gli ampi spazi esterni fanno di Villa Barbarich la location ideale per matrimoni e celebrazioni indimenticabili.

Una location versatile per eventi memorabili

Ogni angolo di Villa Barbarich è unico, dall’affascinante sala affrescata al verdeggiante parco e all’incantevole Orangerie. Questo permette agli ospiti di immaginare e realizzare eventi personalizzati in un contesto storico e suggestivo, rendendo ogni celebrazione un ricordo indimenticabile.

Facilmente accessibile e ben collegata

Villa Barbarich è facilmente raggiungibile sia per gli ospiti automuniti, grazie a un ampio parcheggio, sia in treno da e per Venezia, e si trova a pochi minuti dall’aeroporto Marco Polo. La sua posizione privilegiata permette di esplorare i principali poli culturali, naturalistici ed enogastronomici del Veneto, come i Colli Euganei, le spiagge del Lido di Jesolo, Valdobbiadene per gli amanti del Prosecco, e le città di Treviso e Padova, ricche di tesori artistici.